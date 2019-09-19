В Одессе вандалы повредили светящиеся качели на Греческой площади

Трудно подсчитать, в который раз вандалы «добрались» до Led-качелей (светящихся) на Греческой площади. Уже и ручки вырывали, и расписывали-разрисовывали, а то ломали оборудование. И вот — очередное «пришествие» вандалов: одна из четырех качелей лишилась половины своего светящегося покрытия.

«Красота» получилась еще та! Но дело не только в этом. Как сообщается официально, вырваны жгуты электропитания и управления подсветкой на этой качели, и сотрудникам КП «Сервисный центр» снова прибавилось работы.

Я вот не знаю, почему из всех мест, где были установлены подобные качели, а это Аркадия, парк им. Т.Г.Шевченко и Греческая площадь, именно на площади качели так «не нравятся» любителям крушить и расписывать все, что под руку попадется.

Самое время напомнить, что немалые денежки на установку качелей пошли из нашего с вами «Общественного бюджета». То есть одесситы сами проголосовали за установку этой светящейся радости, а теперь сами же и ломают с потрясающей периодичностью.

Кстати

Что грозит вандалам в таких случаях (если их, конечно, отыщут)?

Официальный сайт города сообщает, что за подобные действия Уголовный кодекс Украины предусматривает:

Статья 194

Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, причинившее ущерб в крупных размерах, наказывается штрафом до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан (850 грн.) или исправительными работами на срок до двух лет, или лишением свободы на срок до трех лет.

Статья 296

1. Хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, которое сопровождается особой дерзостью или исключительным цинизмом, наказывается штрафом до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет.

2. Те же действия, совершенные группой лиц, наказываются ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на срок до четырех лет.

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