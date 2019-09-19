Не вывозят мусор: куда жаловаться одесситам

Практически каждый день мы сталкиваемся со множеством городских проблем. У кого-то не убирают во дворе, а деньги за это берут, кто -то сетует на обрыв проводов, который надо устранить. Также часто наши читатели обращаются по поводу проблем с вывозом мусора. Расскажем, кто поможет в этом случае.
Если вы заметили, что согласно графику контейнеры с мусором не опустошают, то смело можете звонить с жалобами в обслуживающую компанию. Для этого вам надо точно знать, какая именно компания обслуживает ваш дом. Как правило эта информация размещена на контейнерах для сбора мусора.
КП «Одескомунтранс»
Адрес: ул. Братьев Поджио, 4;
Тел.: (048)705-39-34;
E-mail: odeskommuntrans@omr.gov.ua.
ООО «Союз»
Адрес: ул. Марии Демченко, 30;
Тел.: (048) 746‒83‒15;
E-mail: souz@slaval.com.
ООО «Эко-Ренессанс»
Адрес: Тираспольское шоссе, 2;
Тел.: (048) 702-66-40;
E-mail: ekorenessans@ukr.net.
ООО «ТВ-Серрус»
Адрес: ул. Екатерининская, 17;
Тел.: (048) 728–38–81;
E-mail: ekograd.ua@gmail.com.
ООО «Эко-Лидер»
Адрес: ул. Космонавтов, 32;
Тел.: (048) 787-39-22 ;
E-mail: eco-lider@ukr.net.
Также можно позвонить в Единый центр обращения граждан по номеру 15-35. У вас примут заявку и распределят ее в соответствующую службу, о чем вас в последствии проинформируют.
Фото: kor.ill.in.ua
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