Не вывозят мусор: куда жаловаться одесситам

Практически каждый день мы сталкиваемся со множеством городских проблем. У кого-то не убирают во дворе, а деньги за это берут, кто -то сетует на обрыв проводов, который надо устранить. Также часто наши читатели обращаются по поводу проблем с вывозом мусора. Расскажем, кто поможет в этом случае.

Если вы заметили, что согласно графику контейнеры с мусором не опустошают, то смело можете звонить с жалобами в обслуживающую компанию. Для этого вам надо точно знать, какая именно компания обслуживает ваш дом. Как правило эта информация размещена на контейнерах для сбора мусора. КП «Одескомунтранс»

Адрес: ул. Братьев Поджио, 4;

Тел.: (048)705-39-34;

E-mail: odeskommuntrans@omr.gov.ua. ООО «Союз»

Адрес: ул. Марии Демченко, 30;

Тел.: (048) 746‒83‒15;

E-mail: souz@slaval.com. ООО «Эко-Ренессанс»

Адрес: Тираспольское шоссе, 2;

Тел.: (048) 702-66-40;

E-mail: ekorenessans@ukr.net. ООО «ТВ-Серрус»

Адрес: ул. Екатерининская, 17;

Тел.: (048) 728–38–81;

E-mail: ekograd.ua@gmail.com. ООО «Эко-Лидер»

Адрес: ул. Космонавтов, 32;

Тел.: (048) 787-39-22 ;

E-mail: eco-lider@ukr.net. Также можно позвонить в Единый центр обращения граждан по номеру 15-35. У вас примут заявку и распределят ее в соответствующую службу, о чем вас в последствии проинформируют. Фото: kor.ill.in.ua *Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.