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Можно ли еще выехать из Украины по внутреннему паспорту

Выезд из страны по внутреннему паспорту возможен, ели человек выехал из зоны, где проходят боевые действия, или для несовершеннолетних.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

Такие вопросы возникают потому что в первые месяцы войны украинцы могли уехать в соседние страны по тем документами, которые у них были на руках. Прежде всего с обычными паспортами гражданина Украины. Это было необходимо в связи с экстренной эвакуацией наших граждан.

Тем не менее основным документом для выезда за рубеж для граждан Украины имеют был и остается паспорт гражданина Украины для выезда за границу, другими словами – загранпаспорт.

Но если, например, у ребенка или подростка, не достигшего 16-летнего возраста, выезд за пределы Украины может производиться по паспорту гражданина Украины или свидетельству о рождении ребенка.

В Госпогранслужбе отметили, что в отдельных случаях взрослые украинцы могут пересечь границу на выезд с внутренним паспортом — только в случае, если они следуют из районов, где ведутся боевые действия и они спасаются от войны и не могут оформить себе загранпаспорта.

Также в ведомстве обратили внимание, что лучше все-таки ехать с загранпаспортом, потому что именно этот документ может понадобиться для пребывания за границей, что обусловлено законодательством стран.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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