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Афиша Одессы 26-27 ноября: бесплатные лекции, концерты, встречи

Афиша Одессы 26-27 ноября: бесплатные лекции, концерты, встречи

Последние выходные осени 2022 года… Мы запомним их надолго благодаря свету, теплу и отзывчивости, исходящим от каждого из нас. На ракетные атаки и отключение электричества мы отвечаем сплоченностью и готовностью прийти на помощь. Несмотря на сложную ситуацию, наши художники продолжают творить и создавать, наши музыканты – играют, а предприниматели работают. Мы собрали для вас события, которые произойдут вживую в уютных просторах нашего города. Ну а если повезет и будет электричество, то можете подключиться к интересным онлайн событиям.

Афиша, концерт

  • Что: День поддержки переселенца
  • Где: Стадион Черноморец
  • Когда: 27 ноября, 13:00

 

Афиша , Ярослав Грицак

афиша, титаны

Афиша, Голощапов

Каждые вторник и пятницу:

Украинский разговорный клуб:

  • грамматика
  • лексика
  • игровые формы изучения языка

Троицкая, 49/41, Библиотека Грушевского

  • вторник – 14:00
  • Пятница – 13:30

Украина в сердце

Каждый четверг и воскресенье:

Занятия по английскому языку по методике EDUTAINMENT с использованием настольных игр:

  • для детей и подростков: начало в 15:00;
  • для взрослых: начало в 16:00.

Мероприятия будут проходить в читальном зале ОННБ (ул. Акад. Филатова,1)

Афиша, английский язык

Каждую среду и субботу:

Занятия по немецкому языку для детей и взрослых с использованием настольных игр: начало в 15:00

Читальный зал ОННБ (ул. Акад. Филатова, 1)

Учебники, афиша , немецкий язык

Каждую субботу:

Английский разговорный онлайн-клуб Takeup_English

  • первая группа – с 16:00 до 17:30;
  • вторая группа – с 18:00 до 19:30.

Регистрация здесь

Каждую субботу

Заседание английского разговорного клуба Pickwick club

ул. Королева, 46, б-ка для детей и юношества. Начало в 12:00.

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Юлия Сущенко ПРОФИЛЬ

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