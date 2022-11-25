Афиша Одессы 26-27 ноября: бесплатные лекции, концерты, встречи

Последние выходные осени 2022 года… Мы запомним их надолго благодаря свету, теплу и отзывчивости, исходящим от каждого из нас. На ракетные атаки и отключение электричества мы отвечаем сплоченностью и готовностью прийти на помощь. Несмотря на сложную ситуацию, наши художники продолжают творить и создавать, наши музыканты – играют, а предприниматели работают. Мы собрали для вас события, которые произойдут вживую в уютных просторах нашего города. Ну а если повезет и будет электричество, то можете подключиться к интересным онлайн событиям.
- Что: Концерт Сергея Терентьева
- Где: ул. Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов
- Когда: 26 ноября, 16:00
- Что: День поддержки переселенца
- Где: Стадион Черноморец
- Когда: 27 ноября, 13:00
- Что: Встреча с Ярославом Грицаком
- Где: ул. Троицкая 49/51, б-ка Грушевского
- Когда: 27 ноября, 15:00
- Регистрация обязательна
- Что: Титаны украинского фортепианного искусства
- Где: Городской сад, галерея ArtOdessa
- Когда: 27 ноября, 17:00
- Что: Концерт памяти Николая Голощапова
- Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов
- Когда: 27 ноября, 16:00
Каждые вторник и пятницу:
Украинский разговорный клуб:
- грамматика
- лексика
- игровые формы изучения языка
Троицкая, 49/41, Библиотека Грушевского
- вторник – 14:00
- Пятница – 13:30
Каждый четверг и воскресенье:
Занятия по английскому языку по методике EDUTAINMENT с использованием настольных игр:
- для детей и подростков: начало в 15:00;
- для взрослых: начало в 16:00.
Мероприятия будут проходить в читальном зале ОННБ (ул. Акад. Филатова,1)
Каждую среду и субботу:
Занятия по немецкому языку для детей и взрослых с использованием настольных игр: начало в 15:00
Читальный зал ОННБ (ул. Акад. Филатова, 1)
Каждую субботу:
Английский разговорный онлайн-клуб Takeup_English
- первая группа – с 16:00 до 17:30;
- вторая группа – с 18:00 до 19:30.
Регистрация здесь
Каждую субботу
Заседание английского разговорного клуба Pickwick club
ул. Королева, 46, б-ка для детей и юношества. Начало в 12:00.