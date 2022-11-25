В Укрэнерго назвали срок, когда прекратят аварийные отключения света

По планам национального оператора электроэнергии в Украине, ситуация с электрообеспечением должна стабилизироваться через 1-2 дня и тогда в стране можно будет перейти от аварийных отключений к плановым.

Об этом рассказал председатель правления НЭК «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий в эфире Всеукраинского телемарафона новостей.

Энергетик сообщил, что наиболее сложный этап после последней атаки для энергосистемы страны миновал – все регионы запитаны, энергосистема Украины вновь соединена с энергосистемой Евросоюза.

«Все три атомные станции, расположенные на неоккупированной территории, работают. Через 1-2 дня они выйдут на свою нормальную плановую мощность, и мы ожидаем, что можно уже будет перевести наших потребителей вместо аварийных на плановые графики», — сделал прогноз Владимир Кудрицкий.

Ранее «Одесская Жизнь» публиковала ответы на актуальные вопросы, которые возникают у потребителей в связи с проблемами с электроснабжением. Например: У нас нет «прилетов», почему тогда нет света, «Наш ток отправили в Киев или продали за границу», «Почему у соседа свет есть, а у меня нет?»