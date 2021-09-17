«Морские» планы тепловиков и отказ от «бельгиек»: главные новости Одессы за 16 сентября

В четверг, 16 сентября 2021 года, «Одесской жизни» стало известно о таких знаковых событиях в Одессе и Одесской области.

На сессии Одесского городского совета депутаты приняли решение о выделении КП «Теплоснабжение города Одессы» 240 млн грн. Вот только этих денег недостаточно.

Между тем, инфраструктура, обеспечивающая город теплом, в плачевном состоянии и нуждается в модернизации. В этой связи тепловики подумывают, а не использовать ли для отопления тепловую энергию моря.

В Одессе на Таирова полным ходом идет подготовка к строительству по проспекту Академика Глушко, 17а. Здесь хотят возвести 4-секции жилого комплекса от 16 до 24 этажей на месте уничтоженного детского сада. Ситуацию прокомментировал депутат Одесского горсовета Алексей Асауленко.

Депутаты и руководство города обсудили вопрос о смене собственника дома Асвадурова и его ремонте. Городские власти Одессы согласны принять дом в муниципальную собственность и восстановить его. Для это необходимо согласие нынешних собственников.

В Одессе собираются официально отказаться от реставрации еще одного нашего достояния – старинных трамвайных остановок, именуемых «бельгийскими».

В городе Черноморске под Одессой отравились воспитанники одного из детских садов.

Капитальный ремонт одесской улицы Черняховского терпит изменения. Какие именно, рассказал лидер общественной организации «ВелоВектор» Александр Прохоров.

Фото Дмитрия Жданова