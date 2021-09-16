Новости Одессы и Одесской области

В Одессе хотят отапливать дома за счет тепла моря

В Одессе хотят отапливать дома за счет тепла моря

Инфраструктура, обеспечивающая город теплом, в плачевном состоянии и нуждается в модернизации. В этой связи тепловики подумывают, а не использовать ли для отопления тепловую энергию моря.

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Такое предложение высказала руководитель коммунального предприятия «Теплоснабжение города Одессы» (ТГО) Анна Позднякова во время обсуждения подготовки к отопительному сезону на сессии Одесского городского совета.

Пока коммунальное предприятие пытается выбраться из долгов в сотни миллионов гривен, его руководство думает и о будущем, с высокими технологиями вкупе.

Сейчас в ТГО разрабатывают разные варианты модернизации отопительной инфраструктуры. Эти планы необходимы для участия в программах государственного финансирования и грантов.

Чтобы модернизировать большой инфраструктурный комплекс – объект критической инфраструктуры, в 2020 году горсовет дал добро и выделил финансирование на разработку схемы теплоснабжения города. Работы были начаты, срок их выполнения заканчивается в 2021 году… Это и одно из требований Кабинета министров: чтобы войти в госпрограммы, город должен иметь актуальную схему теплоснабжения,

– говорит Анна Познякова.

Вот при составлении планов модернизации и возникли идеи альтернативных способов получения тепла. Один из вариантов – использование тепловых насосов в промышленных масштабах. В Одессе такой вариант впоне реален, потому что температура моря даже зимой не опускается ниже 6 градусов, а этого вполне достаточно для эффективной работы тепловых насосов.

Тепловые насосы – устройства, отбирающие тепло из окружающей среды. Они могут это делать из воздуха, почвы и воды.

По словам Анны Поздняковой, реализовать такую идею можно за три-пять лет.

В Украине подобных электростанций нет, но во Франции похожий проект уже работает. Морская геотермальная электростанция Thassalia  использует тепловую энергию Средиземного моря для обогрева и охлаждения зданий в Марселе.

Тепловые насосы на станции Thassalia во Франции

Тепловые насосы на станции Thassalia во Франции

Ранее “Одесская Жизнь” сообщала, что «Теплоснабжение Одессы» получит 240 миллионов гривен.

Читайте также: коммунальное предприятие «Теплоснабжение города Одессы» запустило новую версию своего сайта teplo.od.ua.

Еще мы рассказывали, что на официальном сайте коммунального предприятия (КП) «Теплоснабжение города Одессы» (ТГО) заработал «Личный кабинет».

Актуальный материал: Вода, газ, отопление, свет – кого отключат за неуплату?

Фото Engie.fr

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Редакция ПРОФИЛЬ

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