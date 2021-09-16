В Одессе уничтожили детсад ради очередного ЖК: есть ли управа на застройщика? (видео)

В Одессе на Таирова полным ходом идет подготовка к строительству по проспекту Академика Глушко, 17а. Здесь хотят возвести 4-секции жилого комплекса от 16 до 24 этажей на месте уничтоженного детского сада, притом что в микрорайоне остро не хватает школ и детсадов. Местные жители и судились с застройщиком, и обращались в компетентные органы, однако «воз и ныне там».

Между тем, как уверяют местные жители, эта стройка – незаконная: ЧП «Мода», арендовавшее землю на 49 лет, заключило договор на обслуживание нежилого административного здания, а не ЖК на 800 квартир.

Ситуацию прокомментировал депутат Одесского горсовета Алексей Асауленко. Он напомнил, что людям на всех уровнях пообещали поддержку и помощь в борьбе с этой стройкой. Сейчас же по факту она продолжается, не сбавляя оборотов.

При этом депутат отмечает: если на примере этой незаконной стройки не показать застройщикам, что существуют правила, которые город не даст нарушать, то и ждать уважения от застройщиков не стоит – им-то точно соблюдать правила не выгодно.

«Сейчас для города очень важно понять именно на этом примере, что если мы не поддержим людей и эту стройку не остановим, тогда это будет сигнал для застройщиков, что в Одессе можно творить вот такие противозаконные действия»,

– заявил Алексей Асауленко телеканалу «Репортер».

Также депутат отмечает, что, к сожалению, это относится к большинству девелоперов в нашем городе.

Напомним, жители близлежащих домов около двух лет добивались запрета на строительство высотки на улице Академика Глушко, 17а. Они обращались в администрацию президента, парламент, городским депутатам и чиновникам, инициировали судебное разбирательство по расторжению договора с ЧП «Мода», собрали около тысячи подписей жителей против строительства. После того, как на месте бывшего детсада вырубили деревья, они в знак протеста перекрыли дорогу.

В 2019 году Государственная архитектурно-строительная комиссия отменила разрешение, выданное ЧП «Мода» на строительство многоэтажки на проспекте Академика Глушко, 17а.

Однако в январе 2020 года Киевский районный суд удовлетворил ходатайство застройщика и снял арест с его имущества. Таким образом, ЧП «Мода» получило «законное» право продолжить свою деятельность.

Фото: скриншот с видео телеканала «Репортер»