«Теплоснабжение Одессы» получит 240 миллионов: хватит ли этого на отопительный сезон

На сессии Одесского городского совета депутаты приняли решение о выделении КП «Теплоснабжение Одессы» 240 млн грн. Вот только этих денег недостаточно.

Руководство коммунального предприятия запрашивало почти 700 млн. Но, по крайней мере, этих средств достаточно для начала отопительного сезона.

За выделение средств проголосовали 53 депутата, трое высказались против.

Директор «Теплоснабжения Одессы» Анна Позднякова пояснила, что в ситуации непрерывного увеличения стоимости газа у предприятия есть только две альтернативы:

повысить тариф за отопление (и возложить дополнительные затраты на клиентов предприятия),

компенсировать увеличение стоимости за счет городского бюджета.

Сейчас счета КП остаются под арестом, что делает невозможным самостоятельные расчеты с поставщиками газа.

И это несмотря на постановления Кабмина о реструктуризации долгов коммунальных теплоснабжающих компаний.

Также государство не выплачивает предприятию гарантированные законом компенсации разницы между себестоимостью тепла и тарифом для потребителей.

Сейчас долг госбюджета перед предприятием составляет 770 миллионов гривен.

Одесса тут не исключение. Всего задолженность государства перед украинскими коммунальщиками – порядка 30 миллиардов.

В прошлом году городской бюджет выделил «Теплоснабжению Одессы» 566,5 млн грн. И в этом году им уже перечислили 250 миллионов, помимо 240, выделенных 15 сентября.

Ранее “Одесская Жизнь” сообщала, что коммунальное предприятие «Теплоснабжение города Одессы» запустило новую версию своего сайта teplo.od.ua.

Также мы рассказывали, что на официальном сайте коммунального предприятия (КП) «Теплоснабжение города Одессы» (ТГО) заработал «Личный кабинет».

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Фото с сайта Одесского городского совета