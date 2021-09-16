В Черноморске отравились 6 детей – ситуацией заинтересовалась полиция

В городе Черноморске под Одессой отравились воспитанники одного из детских садов.
По сообщению управления полиции Одесской области, в течение недели в больницу обратились родители шести детей, посещающих один и тот же детсад. Предварительно, всем 4-5-летним малышам поставили диагноз «Острая кишечная инфекция».
Медики оказали детям необходимую помощь. Все они находятся дома.
Сейчас правоохранители выясняют, при каких обстоятельствах отравились дети.
Как сообщала «Одесская жизнь», в июле в столовой Одесской областной детской клинической больницы отравились пятеро детей в возрасте от 4 до 14 лет.
Ранее в Грибовке под Одессой отравились юные гимнастки.
Фото иллюстрационное