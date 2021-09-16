В Черноморске отравились 6 детей – ситуацией заинтересовалась полиция

Дети, книги, тельняшки: в Одессе прошел «полосатый» фестиваль (фото) Если кто-то думает, что сегодняшняя библиотека, пусть даже детская, – это абсолютная тишина, строгие тети в очках и еле слышное передвижение по читальному залу, то он очень ошибается: детская библиотека сегодня – это еще и очень-очень весело, познавательно, оригинально, необычно и даже волшебно. ПОДРОБНЕЕ

Новорожденные одесситы: девочки-лидеры и 2 пары близнецов На минувшей неделе в городских родильных домах Одессы появились на свет 197 новорожденных. За неделю население Одессы пополнили две пары близнецов, сообщает пресс-служба горсовета. ПОДРОБНЕЕ

Под Одессой пронесся пыльный смерч (видео) Воскресным вечером, 12 сентября, в полу неподалеку от села Кремидовка Лиманского района Одесской области очевидцы запечатлели огромный пылевой вихрь.

Видео опубликовал Телеграм-канал Хydessa. ПОДРОБНЕЕ