«Бельгийские» остановки в Одессе: реставрация отменяется?

В Одессе собираются официально отказаться от реставрации еще одного нашего достояния – старинных трамвайных остановок, именуемых «бельгийскими».

Радостная весть о том, что одесские «бельгийки» таки решили сохранить и привести в порядок, также прозвучала официально в 2019 году.

А вот в проекте решений, которые выносятся на рассмотрение заседания исполкома Одесского горсовета 23 сентября этого года, значится проект об отмене решения о реставрации бельгийских остановок.

Как рассказывала «Одесская жизнь», судьбой «бельгиек» озабочены и одесские краеведы, и неравнодушные одесситы. Геолог, педагог, автор книг об Одессе Дмитрий Жданов не раз возвращался к этой теме.

Дмитрий рассказывал, как эти остановочные комплексы разрушаются вандалами, другие заняты под кафе либо под что-то другое, даже под квартиры, а большинство разрушается.

К примеру, один из таких остановочных из павильонов трамвая 20-го маршрута получил название «зеркального». Из-за того, что павильон был поставлен перпендикулярно к рельсам, а чтобы пассажиры видели приходящий трамвай, напротив остановки висело большое зеркало.

Зеркала, конечно, давно уже нет…

Трамвайная архитектура Одессы знает много печальных и курьезных историй. Теперь судьба дошедших до наших времен павильонов, установленных в свое время Бельгийским акционерным обществом одесских трамваев в начале позапрошлого века, остается весьма туманной.

Ранее Одесская жизнь» рассказывала, как в Одессе на Чубаевке освобождали из «плена» историческую бельгийскую остановку.

Фото Дмитрия Жданова, скриншот автора