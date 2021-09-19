Одесские «заброшки»: груды стекла и метры кинопленки у «нового» здания на Дальницкой (фото)

Здание конструкторского бюро знаменитого некогда одесского завода киноаппаратуры (КИНАП) местные жители называют «новым». В самом деле, по сравнению с абсолютным большинством зданий на Дальницкой оно заметно выделяется «современностью». Заодно является чем-то вроде наглядно-показательного пособия на тему «новые одесские заброшки».

Сам завод располагался напротив, по адресу Дальницкая, 25. КИНАП выпускал широкопленочную и узкопленочную кинопроекционную аппаратуру и различные типы киноэкранов для киносети, гидротипные машины, звукомонтажное оборудование и т.д. Сейчас его бывшая продукция пользуется спросом разве что у коллекционеров…

Здание же Конструкторского бюро (Дальницкая, 32-34), точнее – Конструкторского бюро кинооборудования объединения «Киноэкран» – появилось гораздо позже. Как гласит ресурс «Домофото», оно было построено (год не указан) в стиле «модернизма второй волны». Часть здания – в четыре этажа, часть – в пять. Располагается на углу Дальницкой и Виноградного переулка. Имеет внутренний двор. И, честно говоря, на сегодняшний день все это, вместе взятое, представляет из себя обыкновенный ужас.

Как рассказывает одесский гид и краевед Евгений Гринкевич, задолго до революции здесь стоял жилой дом, потом появилось пивоваренное предприятие, а затем открылся театр-иллюзион «Дальницкий» (позже – «Луч»), просуществовавший до 1916 года. Было здесь и мыловаренное предприятие, и аптека…

Но призрак кино, вероятно, не хотел покидать это место, и напротив завода КИНАП было выстроено новейшее здание конструкторского бюро.

Сейчас это самая настоящая заброшка. Одно время некоторые части здания занимали разные мелкие организации. Даже милейший продуктовый магазинчик здесь был, багетная мастерская располагалась, еще что-то… И ничего не прижилось.

Теперь эта громадина красуется разбитыми окнами. Окна разбиты везде – с первого по пятый этаж. Забава у некоторых наших граждан такая имеется. На сегодняшний день проход в здание совершенно свободен: если вы, конечно, решитесь туда залезть. Вот только комнаты первого этажа вовсю забиты мусором: ароматы стоят еще те!

Жители Виноградного переулка (здание выходит в него длинным торцом) говорят, что они не боятся, что здание развалится («новое же!»), а вот что оно однажды загорится, опасения есть – бездомным здесь раздолье.

Подойти близко к бывшему КБ КИНАПа не рекомендую: здесь все усыпано грудами стекол – тех, что когда-то были окнами. Стекла валяются порой в несколько слоев по Дальницкой вдоль всего здания. Очень «хорошо» смотрится сам вход в здание и вид вовнутрь из разбитых окон.

В одном месте среди стекол, валяющихся прямо на улице, мне попался и знаковый «призрак» КБ – метры пленки. Кто знает, какие шедевры, быть может, на них запечатлены…

Во внутренний двор КБ заходить тоже не советую. Это какая-то «территория отчуждения». Впрочем, очень удобная для сброса крупногабаритного мусора. Густые заросли, все те же «ароматы» и все прочие признаки заброшенного места.

Такой вот сегодняшний день модернизма второй волны…

Ранее мы «любовались» останками старого-старого моста через Водяную балку на Молдаванке.

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