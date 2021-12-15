Мастер-класс от мэра, смерть беременной и депутаты против “юного принца”: главные новости Одессы за 14 декабря

Вторник, 14 декабря 2021 года, запомнился “Одесской жизни” такими знаковыми событиями в Одессе и Одесской области.

Как оказалось, депутаты городского совета не знают как распоряжаться депутатскими фондами. Поэтому почти две трети средств из таких фондов по итогам года оказались неиспользованными. Дело дошло до того, что городской голова Одессы Геннадий Труханов даже сделал предложение провести для них мастер-классы по освоению бюджета и как правильно сотрудничать с городскими службами.

Житель города Южного Александр Седунов рассказал, что его супруга Анна Седунова и нерожденная дочь погибли из-за халатности и непрофессионализма врачей: женщину, у которой из-за COVID-19 было поражено 50% легких не госпитализировали, а лечили парацетамолом и лазолваном.

Ситуацию прокомментировали заведующий Одесского областного перинатального центра и глава облздрава. Как оказалось, этот случай в Одесской области – не единственный: коронавирус не смогли побороть 8 беременных женщин.

А вот депутаты Одесского облсовета ополчились на новый украинский фильм “Мой юный принц”, который еще не вышел на экраны, усмотрев в нем пропаганду однополых отношений и посягательство на институт традиционной семьи.

Одесский архитектор Владимир Халин предложил найти компромиссное решение – избавить город от транзита фур, и при этом сохранить природу Куяльника.

Уже на полную мощь заработал традиционный елочный базар у Нового рынка. Чем же он поразил корреспондента “Одесской жизни”?

И напоследок, как обычно, о хорошем: коммунальщики начали устанавливать в Одессе знаки “Пешеходный переход” с подсветкой на нерегулируемых пешеходных переходах.