Муж обвинил южненских медиков в смерти своей беременной жены от ковид

Александр Седунов считает, что его супруга Анна Седунова и нерожденная дочь погибли из-за халатности и непрофессионализма врачей из г. Южный (Одесская область).

У себя в Facebook мужчина рассказал, что вся их семья заразилась коронавирусом. Тяжелее всего болезнь переносила его беременная жена. У нее были поражены 50% легких. Ей назначили кислород, но при этом не госпитализировали.

Была поражена половина легких, а больную лечили парацетамолом и лазолваном

Воспаление легких лечили лазолваном и антибиотиками, при том, что при коронавирусе это заболевание имеет не бактериальную, а вирусную природу. В то время как антибиотики эффективны лишь при бактериальной форме.

При этом первую неделю женщину и вовсе лечили одним лишь парацетамолов.

По словам Александра Седунова, его жена все время жаловалась на ухудшающееся самочувствие, но медики настаивали на домашнем лечении и не госпитализировали больную.

Женщина боролась с болезнью 18 дней, но лишь за три дня до смерти ее доставили в Одесскую областную больницу. Но было уже поздно. Повреждения организма приобрели необратимый характер и Анна Седунова скончалась в реанимации. Не смогли врачи спасти и ее дочь. Ребенок в утробе матери скончался от гипоксии.

Муж перечислил тех, кого считает виновными в гибели беременной жены

В своем посте супруг погибшей женщины перечислил поименно тех, кто, по его мнению, виноват в ее смерти. Это:

врач-гинеколог, на учете у которой стояла его жена (лечила ковид парацетамолом);

заведующая гинекологическим отделение Южненской городской больницы (приняла решение не госпитализировать больную в роддом);

заведующая терапевтическим отделением Южненской городской больницы (не сообщала семье о реальном состоянии больной, не взяла необходимых анализов, лечила вирусную пневмонию лазолваном и антибиотиками);

главный врач Южненской городской больницы (не контролирует подчиненных).

При этом муж умершей женщины усматривает и корыстные мотивы в непрофессиональном поведении медиков. Дело в том, что государство щедро оплачивает медучреждениям пребывание в ковидных отделениях больных коронавирусом.

Поэтому, по мнению Александра Седунова, его жену специально долго держали в Южненской городской больнице и не переводили в роддом.

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