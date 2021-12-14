И даже пихта из Дании: одесские елочные базары в этом году поражают (фото)

Поразительно быстро летит время. Уже на полную мощь заработал традиционный елочный базар у Нового рынка. Впрочем, поразительно не только быстро бегущее время. Корреспондент «Одесской жизни» узнавала, что, откуда и почем на елочном базаре и было чему поразиться.

Сам елочный базар переместился со своего обычного места дальше по Конной – ближе к Коблевской, делая поворот. То есть на Коблевской елки тоже продают.

Пока в основном это сосны. Практически все они – из Западной Украины. Все с «документами».

Кстати, напомним, достоверность елочных этикеток, бирок, чипов вы можете проверить на сайте. Для этого нужно будет ввести указанный на елочном «документе» номер.

Цены же на елки пока такие: от 250 до 2500 гривен.

Дорого. Может, веточку? Пожалуйста: ветки сосны сегодня идут по 75 гривен.

Для сравнения: в прошлом году самые дорогие первые появившиеся на этом елочном базаре сосны стоили 1200 гривен.

Можно отдельно купить подставку на ножках для елки – от 25 до 35 гривен.

Что еще поразило? Наличие в продаже красивой стройной пихты. Эти елочки приехали к нам на праздник аж из Дании.

Продавец обращает мое внимание на двойной «документ» таких елочек – датский и «тот, который с растаможки». Они красуются на вершине зеленой красавицы.

Ничего не скажешь, пихта из Дании хороша. Цена же таких елочек – вообще супер: три с половиной тысячи гривен!

Ажиотажа у елочек пока не наблюдается.

Ранее «Одесская жизнь» рассказывала о первых живых елках, которые появились в продаже в центре города.

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