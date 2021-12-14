Смерть беременной от ковид: в одесском роддоме прокомментировали ситуацию (видео)

Появились подробности трагедии в одесском роддоме, где накануне от коронавируса скончалась 29-летняя беременная женщина. Инцидент прокомментировал во время брифинга заведующий Одесского областного перинатального центра Игорь Рязанцев.

Заведующий одесским роддомом: окончательные выводы делать рано

По словам заведующего роддомом, женщина была переведена из южненской больницы в областную клиническую 25 ноября. Несмотря на проведенное лечение, состояние беременной ухудшалось. 28 ноября ее перевели на искусственную вентиляцию легких, а в ночь с 29 на 30 ноября женщина родила мертвого ребенка весом 850 граммов. Через шесть часов после родов, несмотря на реанимационные действия, роженица умерла от прогрессирующей полиорганной недостаточности.

“Окончательные выводы будем делать только после получения заключения патологоанатома и изучения всей медицинской документации”,

– сказал Рязанцев.

Облздрав: коронавирус не смогли побороть 8 беременных жительниц Одесчины

В свою очередь глава одесского областного департамента здравоохранения Наталья Одарий-Захарьева сообщила, что этот случай в Одесской области – не единственный: коронавирус не смогли побороть восемь беременных женщин.

“Мы проводили брифинги, открытые столы, где был приглашен наш эксперт Рязанцев, где предоставлялась информация всем беременным по поводу вакцинации и как себя вести в этот период. Это очень печально для семьи, это потеря для Одесского региона. Для меня это очень больно, потому что я каждую беременную знаю пофамильно. Не пренебрегайте тем, что вы беременны. Обратитесь к врачам, провакцинируйтесь”,

– обратилась к будущим мамам глава облздрава.

Как сообщала “Одесская жизнь”, житель города Южного Александр Седунов рассказал, что его супруга Анна Седунова и нерожденная дочь погибли из-за халатности и непрофессионализма врачей: женщину, у которой из-за COVID-19 было поражено 50% легких не госпитализировали, а лечили парацетамолом и лазолваном.

Женщина боролась с болезнью 18 дней, но лишь за три дня до смерти ее доставили в Одесскую областную больницу. Но было уже поздно: повреждения организма приобрели необратимый характер, и Анна Седунова умерла в реанимации. Не смогли врачи спасти и ее дочь – ребенок скончался в утробе матери от гипоксии.

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Источник и видео: 048.ua

Фото иллюстративное: zn.ua