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Красиво и безопасно: в Одессе появились светящиеся дорожные знаки

Красиво и безопасно: в Одессе появились светящиеся дорожные знаки

Коммунальщики начали устанавливать в Одессе знаки «Пешеходный переход» с подсветкой на нерегулируемых пешеходных переходах.

Установка подсвечиваемых знаков началась с Черноморки

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Благодаря встроенной подсветки такие знаки видны издалека и вовремя предупредят водителей о необходимости быть внимательнее.

О нововведение сообщили в пресс-центре Одесского городского совета.

Первые подсвеченные знаки появились в микрорайоне Черноморка, на проспекте Свободы, 24,88, 90/1, 91 и улице Зои Космодемьянской.

В сообщении сказано, что установленные знаки двусторонние подсвечиваемые и предназначены для улучшенной индикации в ночное и сумеречное время дорожного знака «Пешеходный переход».

Как устроены подсвечиваемые дорожные знаки?

Лицевая и тыльная панели выполнены из поликарбоната, обладают высокой ударопрочностью и стойкостью к внешним климатическим воздействиям.

Кроме того, на данных знаках яркость свечения светодиодов подсветки регулируется в соответствии с внешней освещенностью.

В основу конструкции заложена устойчивая к коррозии алюминиевая рама, которая обеспечивает знаку легкость и прочность.

Впрочем, часто подобный интерес ко всему светящемуся у чиновников оборачивается провалом. Так, светодиодные светофоры на недавно отремонтированной улице Черняховского довольно быстро начали выходить из строя.

Там же, спустя неделю после сдачи, вышла из строя велодорожная подсветка.

Также мы сообщали, что В Одессе появились 5 новых островков безопасности.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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