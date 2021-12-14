Сохранить Куяльник: одесский архитектор предложил альтернативу нынешнему проекту Объездной

Поселок Котовского, самый крупный микрорайон Одессы, страдает от бесконечного потока грузовиков с Объездной, часть которой проходит через центр жилмассива. Решить проблему должно продление Объездной за пределы города. Но этот проект чреват экологическими проблемами.

Новая Объездная угрожает Куяльнику

Служба автодорог Одесской области решила пролить объезд города Одессы вдоль поймы Куяльницкого лимана. А там обитают редкие виды птиц и растут уникальные растения. Потому против проекта активно выступают экологические активисты.

Найти компромиссное решение – избавить город от транзита фур, и при этом сохранить природу Куяльника, предложил архитектор Владимир Халин из Ассоциации архитекторов Одессы.

Специалист вообще удивляется, почему масштаб проблемы рассматривается только в низовьях Куяльницкого лимана?

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Есть вариант построть объезд Одессы в другом месте

Он считает, что зерновозы к портам и транзитный транспорт можно распределить вдали от города. Владимир Халин считает, что в данной ситуации будет верным решение м вернуться к проекту, некогда бывшему в генплане области. Он предусматривал дублирующую окружную дорогу, которая пересекала Хаджибейский лиман возле Холодной балки и Куяльницкий лиман по центру.

Тогда от проекта отказались из-за его высокой стоимости. Но архитектор уверен, что есть и более дешевые альтернативы. Например, можно построить эстакадный мост (с развязкой возле Хаджибейского моста) от Алтестово до Чеботаревки, а потом по верховьям Куяльника сделать насыпь во районе Ковалевки (лиман там давно пересох).

По прикидкам Владимира Халина это отведет до 60% грузового транспорта от Одессы и разгрузит существующую объездную дорогу.

Новая магистраль станет частью пяти международных транспортных проектов от Черноморского кольца (который пока надолго похоронен), до TEN-T (который вполне жив и реализуем).

В совмещенном варианте авто+ж/д — новая окружная дорога может стать инфраструктурным скелетом Одесской агломерации. Чтобы развивать вдоль нее с/х предприятия и индустриальные парки.

Владимир Халин отмечает:

Конечно, надо считать и делать экологическую оценку вариантов. Но сейчас, без обсуждения и рассмотрения альтернативных проектов испортить самую фотогеничную и природную часть Куяльницкого лимана будет преступлением.

Кстати, Ассоциация архитекторов Одессы не впервые предлагают альтернативы спорным проектам. Так, недавно там предложили пересмотреть концепцию развязки у Ивановского моста. В Ассоциации архитекторов Одессы предложили сделать вместо моста тоннель.

Ранее «Одесская Жизнь» разбиралась, в чем опасность проектов властей построить Объездную прямо в пойме Куяльницкого лимана, а на месте тростниковых плавней – возвести многоэтажки.

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