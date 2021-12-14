Депутаты Одесского облсовета ополчились на фильм об однополой любви

Сейчас в производстве находит новый украинский фильм «Мой юный принц». Картина выиграла конкурс на госфинансирование. По жанру это криминальная драма, но в фильме затрагивается и ЛГБТ-тематика. Поэтому областные депутаты и хотят потребовать от государства, чтобы оно отозвало финансирование.

Депутаты облсовета увидели пропаганду гомосексуализма в фильме, который еще не завершен

Претензии у одесских областных депутатов довольно стандартные для людей, нетерпимых к представителям сексуальных меньшинств:

искусство с такими героями нарушает моральные устои;

разрушает институт традиционной семьи.

Поэтому они и подготовили обращение в Министерство культуры, к премьеру и председателю госкино с требованием лишить аморальный, по их мнению, фильм государственного финансирования.

Депутатская группа, подготовившая текст обращения, называет себя «За духовность, моральность и здоровье Одесчины».

Стоит отметить, что фильм еще не завершен и никто из депутатов, выступающих против картины, ее даже не видел. Пока существует лишь короткий тизер этого кино.

Более того, одесские областные депутаты не оригинальны в своих претензиях и требованиях. Месяц назад Львовский горсовет также потребовал у правительства и Госкино лишить фильм госфинансирования.

Коллеги одесских депутатов с Запада страны усмотрел в «Моем юном принце» не только пропаганду ЛГБТ, но и «издевательство над христианством», обвинив кино чуть ли не в сатанизме.

О чем кинофильм «Мой юный принц»

Режиссером Картины выступает Хачатур Василян. В обертке криминальной драмы кино рассказывает о сложностях взаимоотношений подростков с родителями. Фильм имеет глубокий интеллектуальный бэкграунд, изобилует многочисленными отсылками к шедеврам мировой живописи и кинематографа и имеет шансы получить признание на международных кинофорумах.

Главный герой картины 17-летний Поль. Парень живет вместе с матерью, прогуливая деньги обеспеченной бабушки. В какой-то момент он знакомится с Антуаном и его отцом Марком. И вскоре все они становятся фигурантами в криминальном расследовании двойного убийства.

Ранее мы сообщали, что в мае этого года в центре Одессы забросали камнями офис ЛГБТ-сообщества. Затем стены одесского офиса общественной организации «Ассоциация ЛГБТ «Лига» обклеили гомофобными листовками.

В результате Анна Леонова, организатор Одесса Прайд 2021 была вынуждена обратиться в полицию с заявлением об угрозах со стороны представителей «традиционалистской» общественной организации.

В итоге одесским радикалам-традиционалистам, благодаря профессиональной и жесткой реакции полиции, не удалось сорвать Прайд-шествие, которое состоялось 28 августа этого года в центре Одессы.