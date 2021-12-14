Мэр Одессы пообещал депутатам мастер-класс, как тратить бюджетные деньги

Смех-смехом, но оказалось, что депутаты городского совета не знают как распоряжаться депутатскими фондами. Поэтому почти две трети средств из таких фондов по итогам года оказались неиспользованными.

Факт наличия такой проблемы озвучили 13 декабря на аппаратном совещании в одесской мэрии. Вице-мэр Светлана Бедрега сообщила, что депутаты потратили всего лишь 74,4 млн грн из выделенных им 192 млн (или 38,8% от общей суммы).

Что такое депутатский фонд?

Депутатские фонды – это средства, выделяемые каждому народному избраннику для того, чтобы он мог помогать своим избирателям и улучшать избирательный округ.

Вот и непонятно, толи депутаты просто не знают, как и на что потратить свои фонды, или они этого не делают, потому что им безразличны потребности собственных избирателей.

Дело дошло до того, что городской голова Одессы Геннадий Труханов даже сделал предложение провести для них мастер-классы по освоению бюджета и как правильно сотрудничать с городскими службами.

Надо разобраться, что тормозит исполнение, чтобы в следующем году этого не допустить. Если не хватает опыта, то можно организовать мастер-классы для депутатов или разобраться – может, где-то тормозят наши службы. Некоторые депутаты считают, что это как в ресторане – подошел, позвал и тебя обслужили. Поэтому сразу идут в наши службы с большим количеством проектов. Специалистам нужно обработать каждый из этих проектов, а людей больше не становится. Надо разобраться, где происходит задержка,

– сказал Геннадий Труханов.

Ранее мы сообщали, что 8 декабря в Одессе стартовало голосование за проекты Общественного бюджета на платформе «Социально активный гражданин» на 2022 год.

Каждый одессит может проголосовать за понравившийся ему проект, и те, что наберут большинство голосов, будут реализованы.

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