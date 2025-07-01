Ключевые моменты

Прогноз магнитных бурь на 1 июля;

Как магнитные бури влияют на человека;

На 1 июля 2025 года специалисты Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA) фиксируют слабую геомагнитную бурю уровня G1, вызванная корональным выбросом массы с Солнца, зафиксированным 28 июня.

В течение вторника ожидается спокойная геомагнитная ситуация — солнечная активность останется на уровне 3 по К-индексу, что соответствует минимальным колебаниям в магнитном поле Земли. Такой уровень не несет угрозы самочувствию людей и не влияет на технику.

В то же время стоит помнить, что эти данные могут меняться, ведь исследования солнечной активности обновляются каждые три часа.

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Магнитные бури возникают в результате мощных вспышек на Солнце. В момент коронального выброса в пространство вырываются заряженные частицы – электроны и протоны, которые при приближении к Земле влияют на магнитосферу планеты. В зависимости от интенсивности бури влияние может быть незначительным или серьезным – вплоть до нарушения работы спутников, мобильной связи, GPS и навигации.

Мерой оценки мощности магнитных бурь является планетарный К-индекс. Показатели от 1 до 4 считаются слабыми и обычно не вызывают реакции у людей. Начиная с К-индекса 5 («красный» уровень), бури могут ощутимо влиять на самочувствие, а при значениях 7-8 и выше возможно даже возникновение северного сияния.

В дни повышенной геомагнитной активности многие люди жалуются на головную боль, слабость, нарушение сна, подавленность или наоборот – тревожность. Особенно это касается людей с хроническими сердечно-сосудистыми болезнями, гипертоников, а также пожилых людей.