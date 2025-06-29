Ключевые моменты:

Название «Елисаветградский» связано с городом, который неоднократно переименовывали в советские и постсоветские времена.

Халайджогло — одесская купеческая семья греческого происхождения, внесшая вклад в развитие района Отрада.

Переименование стало частью возвращения к местной истории и культурной памяти Одессы.

Забытое имя Зиновьева

Был в Приморском районе Одессы небольшой переулок с названием Елисаветградский, а теперь он носит имя Халайджогло. Вот об этом мы сегодня и поговорим.

Елисаветградский — это в честь украинского города Елисаветграда, в свою очередь названного по имени крепости, которая была заложена под руководством генерала в 1754 году. Крепость была названа в честь святой Елисаветы — покровительницы императрицы Елизаветы Петровны — младшей дочери Петра Первого и Екатерины Первой.

В 1924 году город переименовали в Зиновьевск. Это (прижизненно!) в честь родившегося там Григория Зиновьева — революционера, советского политического и государственного деятеля, члена Политбюро ЦК партии, после смерти Ленина — одного из главных претендентов на лидерство в партии.

Он был активным участником внутрипартийной борьбы 1920-х годов. Ну и доборолся до того, что в 1936-м его расстреляли. Еще за 2 года до этого, в 1934-м, город переименовали в Кирово — в честь советского политического деятеля Сергея Кирова.

Показательно, что, поскольку Зиновьев был объявлен врагом народа, далее в советских источниках название «Зиновьевск» не упоминалось. Везде писали, что город назывался Елисаветградом до 1934 года. А Киров — это партийный бонза, который, в отличие от Зиновьева, был не РАСстрелян, а ЗАстрелен (есть мнение, что это был заказ Сталина на устранение очень популярного в народе политического конкурента).

В 1939 году при образовании Кировоградской области название города изменили на Кировоград, что сделали для устранения путаницы: ведь после убийства Кирова в стране начался настоящий топонимический психоз, и «от москвы до самых до окраин, с южных гор до северных морей» появилось множество схожих названий населенных пунктов.

Сложный выбор: новое название выбирали 25 лет

В конце 1990-х в Кировограде возникла тема изменения названия. Бытовало даже мнение вернуть Елисаветград. В 2000 году прошёл референдум, но 70% горожан посчитали, что делать это не нужно. В 2008 году решили провести новый референдум по этому вопросу, но он по разным причинам не состоялся.

В 2015 году у нас приняли закон о коммунизации, запрещающий использование имён, связанных с коммунистическим прошлым. Киров «стопудово» попал под этот закон, и Кировоград подлежал обязательному переименованию до ноября 2016 года. Горожане в ходе общественных слушаний отдали наибольшее предпочтение семи вариантам: Елисаветград, Ингульск, Златополь, Эксампей, Кропивницкий, Казацкий, Благомир.

После жарких дебатов на самом различном уровне название выбрали в честь Марка Лукича Кропивницкого (1840–1910) — уроженца этого региона, основателя украинского профессионального театра и видного деятеля культуры. При этом область осталась Кировоградской, потому что именно так она вписана в Конституцию Украины, а менять Конституцию — дело непростое. У нас, по крайней мере.

А вот наличие подобной ситуации в рашкостане удивляет: там переименовали Ленинград в Санкт-Петербург, а область осталась Ленинградской, как в их т.н. «конституции». Хотя, казалось бы, им этот рулон туалетной бумаги поменять просто, как дурному с горы скатиться. Ведь повписывали туда чужие регионы, собаки дикие, и не моргнули. Ничего, ещё моргнут — от слова «морг»!

Кто такие Халайджогло и при чем тут Одесса

Теперь о том, кто такой Халайджогло. Это была классическая греческая купеческая семья, представители которой проживали в Одессе в XIX – начале XX века. Один из них – Давид Халайджогло, активно занимался землевладением и торговлей. Семья владела огромной дачей. В начале XX века потомки Халайджогло разделили часть своей дачи, продав более 60 участков под застройку, что и сформировало современные Ясную, Уютную, Отрадную улицы в Отраде.

Еще этот купец организовал винокуренный склад, расположенный у железнодорожного вокзала. Склад этот впоследствии превратился в ликероводочный завод. Именно в том районе и расположен переулок, заслуженно получивший название Халайджогло.

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