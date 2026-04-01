В среду, 1 апреля, ожидается спокойная или слабовозмущенная геомагнитная обстановка.

В апреле 2026 года специалисты прогнозируют несколько периодов геомагнитной активности.

Метеозависимым советуют беречь здоровье и соблюдать щадящий режим.

Магнитные бури: когда ждать в апреле-2026

По прогнозам Центра прогнозирования космической погоды (SWPC) NOAA, сегодня сильных магнитных бурь не ожидается. Геомагнитная обстановка будет находиться в пределах нормы или на уровне слабых колебаний.

В течение суток возможны кратковременные возмущения магнитного поля Земли, однако они не достигнут уровня, способного вызвать серьезные сбои в работе техники или существенное ухудшение самочувствия у большинства людей.

Тем не менее, метеозависимые люди могут ощущать легкое недомогание, головную боль или повышенную утомляемость.

Как прогнозируют астросиноптики, в апреле 2026 года геомагнитная активность на планете Земля будет умеренной. Тем не менее, в течение месяца ожидается несколько периодов повышенной геомагнитной активности.

Первое небольшое усиление активности возможны с 3 по 5 апреля.

Следующий заметный всплеск прогнозируется 9-11 апреля. Пик магнитной бури придется на 10 апреля. В эти дни метеозависимым людям стоит быть внимательнее к своему самочувствию.

Самый мощный период магнитной бури в апреле ожидается 18-19 числа.

Также прогнозируется, что 26-27 апреля будет очередное повышение до уровня слабых геомагнитных возмущений.

В периоды пиков возможны незначительные сбои в работе энергетических систем, помехи в радиосвязи и работе спутниковой навигации, а также появление полярных сияний в высоких широтах.

Что такое магнитные бури и чем они опасны

Магнитные бури – это возмущения магнитного поля Земли, вызванные выбросами солнечной энергии, которые достигают нашей планеты. Они могут влиять как на работу спутников и связи, так и на здоровье людей.

Чаще всего во время магнитных бурь у людей наблюдаются головные боли, скачки давления, раздражительность и нарушения сна. Особенно чувствительны к таким изменениям пожилые люди, а также те, кто имеет хронические заболевания.

Чтобы снизить влияние магнитных бурь, врачи рекомендуют придерживаться простых правил: избегать стрессов, высыпаться, пить больше воды, отказаться от алкоголя и чрезмерных физических нагрузок.

