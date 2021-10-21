Новости Одессы и Одесской области

«Лицо» коронавируса, «метровая» петиция и самый молодой ректор: главные новости Одессы за 20 октября

«Лицо» коронавируса, «метровая» петиция и самый молодой ректор: главные новости Одессы за 20 октября

В среду, 20 октября 2021 года, «Одесская жизнь» освещала такие важные события как Одессы и Одесской области, так и Украины в целом.

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Новости с цифрами заболеваемости коронавирусом мы слышим каждый день. Они примелькались, для многих стали малозначащим фоном. Но болезнь от этого никуда не исчезла. Так что лучше один раз увидеть, как «выглядит» ковид.

Мэр Одессы Геннадий Труханов хочет оспорить 30-миллионный залог, назначенный ему Высшим антикоррупционным судом Украины. Но заседание по апелляции перенесли.

В Одессе коммунальщики начали распространять платежки за отопление. Хотя радиаторы в квартирах горожан по-прежнему холодные.

«Вечная тема» аварийного состояния Хаджибейской дамбы и «что будет, если прорвет?!» привела к тому, что до этого объекта «дошли руки».

В центре Одессы введена новая схема дорожного движения на пересечении улиц Коблевской, Льва Толстого и Соборной площади.

Одессит Илья Журавлев просит президента Украины Владимира Зеленского построить в Одессе наземное метро.

Одесский историк, заведующий кафедрой истории Украины Южноукраинского национального педуниверситета им. Ушинского Андрей Красножон одержал уверенную победу в первом туре на выборах ректора своего вуза. Теперь в Одессе будет самый молодой ректор в стране.

Фото Марии Котовой

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Редакция ПРОФИЛЬ

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