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Мэр Одессы не смог оспорить залог в 30 млн грн: суд перенесли

Мэр Одессы не смог оспорить залог в 30 млн грн: суд перенесли

Геннадий Труханов хочет оспорить 30-миллионный залог, назначенный ему ВАКСом. Но заседание по апелляции перенесли.  

Суд по делу Труханова — судья ушел в отпуск

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Причина переноса – один из судей коллегии ВАКСа (Высшего антикоррупционного суда Украины) ушел в отпуск. Пока апелляция не будет рассмотрена, одесский мэр может не вносить назначенный залог.

Напомним, что городского голову Одессы Геннадия Труханова обвиняют в махинациях с землей громады и участии в преступном сообществе.

Помимо Труханова, НАБУ и САП выдвинули обвинения еще 15 лицам.

Кроме Геннадия Труханова меры пресечения в виде крупных залогов были объявлены главному начальнику юридического департамента Одесского горсовета Инне Поповской, бывшму председателю депутатской комиссии по вопросам коммунальной собственности Василию Шкрябаю.

Они тоже подали апелляции, которые должны были рассматриваться сегодня, но были перенесены по той же причине, что и в случае с одесским мэром – отпуском судьи.

Ранее мы сообщали, что Геннадия Труханова и других подозреваемых обвиняют в земельных махинациях.

Сторона обвинения заявляет, что преступная группа якобы незаконно завладела городской землей и без конкурса передала ее застройщикам. В итоге громада понесла ущерб в 689 млн грн.

Среди фигурантов — одесский бизнесмен Владимир Галантерник и экс-прокурор Одесской области Олег Жученко.

 

 

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Редакция ПРОФИЛЬ

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