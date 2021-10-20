«Вечная тема» аварийного состояния нашей Хаджибейской дамбы и «что будет, если прорвет?!» привела к тому, что до этого объекта «дошли руки»: в Одессе грядет техническое обследование Хаджибейской дамбы.
Состояние Хаджибейской дамбы будут изучать
Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок Prozorro. Обследование дамбы обойдется почти в полтора миллиона гривен.
Заказчик – Управление капитального строительства одесского горсовета.
Победителя тендера выберут на аукционе 5 ноября. Само же техническое обследование тревожного объекта необходимо будет завершить до конца текущего года.
Исходя из тендерной документации, победитель торгов (будущий подрядчик) должен провести уточняющие инженерно-геодезические исследования. Специалисты должны будут выполнить построение профиля дороги, провести стереотопографическую съемку, горизонтальную съемки территорий.
Специалисты сделают выводы, какие нагрузки сможет выдержать Хаджибейская дамба
Далее от них требуется провести инженерно-гидрогеологические и инженерно-геологические изыскания. После этого подрядчик должен будет ознакомиться с технической конструкцией дамбы и прилегающего откоса, после чего сделать расчет на статические и сейсмические нагрузки.
После получения всех необходимых данных необходимо будет дать рекомендации по дальнейшим мерам ремонта и укрепления Хаджибейской дамбы.
Так что, как видим, речь пока идет только о детальном обследовании нашего «тревожного объекта».
«Одесская жизнь» о Хаджибейской дамбе:
- Дамба Хаджибейского лимана угрожает Одессе: что находится в зоне риска?
- Если дамбу прорвет: как в Одессе готовятся к вероятной катастрофе на Хаджибейском лимане;
- Одесса без Хаджибейской дамбы: Венеция у Черного моря, миллионы на дне залива и ничейное дело.
Фото с сайта одесской мэрии, скриншот автора