«Вечная тема» аварийного состояния нашей Хаджибейской дамбы и «что будет, если прорвет?!» привела к тому, что до этого объекта «дошли руки»: в Одессе грядет техническое обследование Хаджибейской дамбы.

Состояние Хаджибейской дамбы будут изучать

Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок Prozorro. Обследование дамбы обойдется почти в полтора миллиона гривен.

Заказчик – Управление капитального строительства одесского горсовета.

Победителя тендера выберут на аукционе 5 ноября. Само же техническое обследование тревожного объекта необходимо будет завершить до конца текущего года.

Исходя из тендерной документации, победитель торгов (будущий подрядчик) должен провести уточняющие инженерно-геодезические исследования. Специалисты должны будут выполнить построение профиля дороги, провести стереотопографическую съемку, горизонтальную съемки территорий.

Специалисты сделают выводы, какие нагрузки сможет выдержать Хаджибейская дамба

Далее от них требуется провести инженерно-гидрогеологические и инженерно-геологические изыскания. После этого подрядчик должен будет ознакомиться с технической конструкцией дамбы и прилегающего откоса, после чего сделать расчет на статические и сейсмические нагрузки.

После получения всех необходимых данных необходимо будет дать рекомендации по дальнейшим мерам ремонта и укрепления Хаджибейской дамбы.

Так что, как видим, речь пока идет только о детальном обследовании нашего «тревожного объекта».

«Одесская жизнь» о Хаджибейской дамбе:

Фото с сайта одесской мэрии, скриншот автора