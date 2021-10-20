Новости с цифрами заболеваемости коронавирусом мы слышим каждый день. Они примелькались, для многих стали малозначащим фоном. Но болезнь от этого никуда не исчезла. Так что лучше один раз увидеть, как «выглядит» ковид.

Больных ковидом так много, что помочь всем не могут

В Одесской области сейчас вспышка заболеваемости COVID-19. Ежедневно заболевают более тысячи человек. Только за вчера, 19 октября, болезнь выявили у 1606 жителей Одесской области. Большинство из них живут в Одессе. 58 человек умерли. Это за одни сутки.

Медики валятся с ног, не успевая оказывать помощь заболевшим. Госпитализация требуется примерно каждому десятому заболевшему. А из десяти госпитализированных восьми понадобится кислород.

В городе около тысячи коек для больных ковидом и почти все уже заняты. Мест в реанимациях нет. Негласно медики говорят «сортировке» больных. Это значит, что спасти всех уже нет возможности: не хватает людей, оборудования. И приходится выбирать – кого попробовать спасти, а кого оставить без помощи.

Сделать прививку от ковид — лучший способ защитить себя от короанвируса

При этом, по статистике Министерства здравоохранения из общего числа госпитализированных 94,2% не получили ни одной дозы антиковиднои вакцины.

При этом вакцинация от коронавируса в Украине бесплатная. Наиболее эффективно иммунитет вырабатывается после 2-й дозы вакцины.

В Одессе на выходных работают не менее десяти центров вакцинации.

Шесть центров в Одессе, где можно привиться от коронавируса, с 20 октября 2021 г. работают каждый день:

пер. Семафорный, 4, ТЦ Fontan Sky,

ул. Семена Палия, 125-Б, ТЦ DEPOt,

ул. Давида Ойстраха, 32, ТРЦ City Center,

пр-т Небесной Сотни, 2, ТРЦ City Center,

пл. Деревянко, 1, издательство Черноморье,

Международный аэропорт Одесса (работает с 10:00 до 17:00).

Люди могут выбрать любую из трех вакцин:

CoronaVac/Sinovac

Comirnaty/Pfizer

AstraZeneca

Всего по состоянию на 18 октября по крайней мере одной дозой антиковидной вакцины прививались 8 065 760 украинцев. Но для выработки коллективного иммунитета необходимо, чтобы таких людей было не менее 70% наеления.

И пока этого не произойдет, нас будут накрывать все новые волны COVID-19, опять будут очереди из скорых перед приемными отделениями, очереди на реанимацию, на кислородный концентратор и очереди в крематорий.

Фото предоставлены UNICEF Ukraine, фотограф — Евгений Малолетка