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Одесситов просят заплатить за отопление наперед

Одесситов просят заплатить за отопление наперед

Коммунальщики начали распространять платежки за отопление. Хотя радиаторы в квартирах горожан по-прежнему холодные.

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В самих платежных поручениях указано, что они выписаны за услуги отопления в сентябре 2021 года.

Платить или нет по платежкам за отопление за сентябрь?

Представители коммунального предприятия «Теплоснабжение города Одессы» пояснили, что таким способом они просят одесситов оплатить их услуги авансом. Уплаченные за отсутствовавшее в сентябре отопление деньги засчитают как оплату тепла за ноябрь.

Сами же платежки носят всего лишь рекомендательный характер и оплачивать их не обязательно.

Ранее «Одесская Жизнь» писала, что городской голова Одессы Геннадий Труханов говорил о том, что отопительный сезон в Одессе начнется с 1 ноября.

Директор КП «Теплоснабжение города Одесса» Анна Позднякова тоже заявляла, что тепло в квартиры подадут в ноябре, хотя дату не уточняла.

При этом есть вероятность, что стоимость тепла в Одессе подорожает. Вопрос о поднятии тарифа может быть рассмотрен на ближайшей сессии Одесского городского совета 3 ноября.

Источник: 8News

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Фото 8News

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Редакция ПРОФИЛЬ

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