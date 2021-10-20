В центре Одессы введена новая схема дорожного движения на пересечении улиц Коблевской, Льва Толстого и Соборной площади. Об этом информирует пресс-служба мэрии города.

У транспорта, движущегося по Соборной площади – приоритет

Согласно утвержденной схеме, приоритет у транспорта, движущегося по Соборной площади, а улицы Коблевская и Льва Толстого – второстепенные.

Как сообщили в мэрии, сотрудники коммунального учреждения «Специализированное монтажно-эксплуатационное подразделение» (СМЭП) провели мониторинг интенсивности движения транспорта по Соборной площади и улице Льва Толстого, в результате которого и была разработана схема изменений организации дорожного движения.

На указанном перекрестке установили уже установили соответствующие дорожные знаки.

Как уверяют в СМЭП, благодаря введению новой схемы движения удалось повысить уровень безопасности и при этом снизить напряженность дорожного движения на указанном участке дороги.

Напомним, с 1 ноября в Одессе начнет действовать новая схема организации дорожного движения вокруг Староконного рынка.

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Фото и схема пресс-службы Одесского горсовета