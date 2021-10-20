Одесский историк, заведующий кафедрой истории Украины Южноукраинского национального педуниверситета им. Ушинского Андрей Красножон одержал уверенную победу в первом туре на выборах ректора своего вуза.

Об этом сообщил депутат Одесского областного совета Михаил Шмушкович.

В одесском вузе будет самый молодой в стране ректор

По словам Шмушковича, теперь в Одессе будет самый молодой ректор в стране. Теперь утвердить в должности нового ректора должно Министерство образования.

Сам Красножон свою победу на выборах ректора не комментирует.

На должность ректора педуниверситета претендовали Андрей Красножон и проректор по научной работе, доктор политических наук, профессор Анна Музыченко. В итоге Красножон набрал 359 голосов, а его конкурентка – всего 162.

Кто такой Андрей Красножон?

Андрею Красножону 42 года, он окончил педуниверситет, а в 2010 году защитил кандидатскую диссертацию. С 2015 года возглавляет кафедру истории Украины, а в 2018 году получил докторскую степень.

Андрей Красножон специализируется на истории юга Украины и Молдовы, в частности, Аккерманской крепости и Хаджибея. Является автором и соавтором более чем 130 научных работ в изданиях Украины, Молдовы, России, Литвы и Нидерландов и четырех монографий. Также известен своей активностью по сохранению исторического наследия.

В октябре 2020 года Андрей Красножон был избран депутатом Одесского облсовета от партии «Европейская Солидарность».

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Фото Марии Котовой