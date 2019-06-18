Летний театр обзавелся платными развлечениями для детей

«Оживленные прения» по поводу Летнего театра по-прежнему не утихают. Стоит пройтись по соцсетям — сами убедитесь. Но мы сейчас не об этом. Что в Летнем на сегодняшний день? Как выглядит он в обычный будний день невероятно знойного одесского июня?

Как уже рассказывала «Одесская жизнь», работы здесь еще не окончены. Сразу за сценой сложены вспомогательные строительные конструкции, из части территории, тщательно спрятанной от посетителей, создано что-то вроде хоздвора, где можно увидеть уложенную в штабеля плитку и т.д. Но это все — из «старого».

На территории Летнего — много детей: играют, занимаются зарядкой, тут же мячики и другое «снаряжение». Детей сюда привели детей из летнего лагеря. Все взято с собой, вплоть до воды.

Зато в Летнем теперь появились аттракционы для детей. Женщина с двумя малышами не разобралась поначалу, признается мне, что решила, что они бесплатные.

Нет, новшество как раз платное. Узнаем расценки. Батуты — 40 грн, «Рыбалочка» — 30 грн, карусель для детей постарше — 40 грн., ну и так далее. Самое дешевое удовольствие — каруселька для самых-самых маленьких, она обходится в 25 грн.

Детский городок находится слева от входа, все это разноцветье уже вызвало, как мы убедились, кучу самых оживленных «отзывов» — от «как же хорошо, деткам радость» до «мы получили теперь полное убожество в историческом центре города».

— Я бы хотела здесь увидеть работы одесских художников, услышать выступления наших одесских музыкантов, думала, будет настоящее арт-пространство — современное, с одесским колоритом в лучшем понимании. То же, что я вижу сейчас, мне совершенно не нравится, ну разве что здесь стало очень чисто, — выражает мне свое мнение по этому поводу одесситка Татьяна Горелина, с которой мы разговорились в Горсаду.

Другая одесситка, молодая мама с коляской, имеет свой интерес:

– Лишь бы побольше скамеек появилось в Летнем. А еще там очень не хватает деревьев. Ну и чтобы вход был по-прежнему свободным для всех, — считает она.

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