Летний театр: новый облик и старые проблемы

Обновленный Летний театр «отгулял» свой первый праздник. Решили посмотреть на Летний в тишине обычного дня.

Обновленный Летний театр «отгулял» свой первый праздник. Решили посмотреть на Летний в тишине обычного дня.

Проход открыт. Плитка новехонькая, скамейки удобные, со спинками, но их мало. Очень не хватает деревьев и зелени. Стоят зонтики, рядом с ними — раскладные стулья. Люди себе отдыхают, мой вопрос: «И как вам?» вызывает ленивый ответ: «Нормально». Кто-то откровенно признается: «Надоели все эти терки».

Да, можно понять: противостояние вокруг Летнего театра длится довольно давно. Общественники-активисты даже предложили на Facebook объявить бойкот Летнему.

Новая сцена, которая вызвала недовольство, говорят, явление временное.

Вообще, проблем в Летнем осталось довольно много: к примеру, то место, где стоял котодомик, появились «глазастый» стрит-арт и озерцо с импровизированным мостиком, вообще теперь «прикрыли». Я туда заглянула — там теперь нечто вроде хоздвора.

Ах, ну да, и еще новшество: платный туалет. «Туалетный билетер» сообщила, что цена его посещения для пенсионеров — 5 грн, маленькие дети проходят бесплатно, ну а для всех остальных — 7 грн. Для сравнения: посетить туалет в Горсаду стоит 4 грн.

Что ж, если учесть, что все недоделанное доделают, а все, что пока «не так», станет «так», то можно бы нам всем и порадоваться. Между тем, одесские активисты и общественники продолжают настаивать: все это произошло в обход закона.

Об этом же сообщает на своей странице в Facebook депутат Одесского горсовета Ольга Квасницкая:

«Арендаторы территории в Летнем театре показали нам красивую картинку и было бы неправильно этого не признать. Хотя на самом деле это все вопрос вкуса. Но «хорошая» картинка построена в обход украинского законодательства. Это сделано для нивелирования доверия горожан к общественным деятелям и активистам. Мол: «Ну посмотрите же — все аккуратно, чисто, а тут шумели об уничтожении». Одесситы должны понять: облагораживание территории — это прекрасное дело. Но только в правовом поле…».

Что же до преобразований в Летнем, то Ольга Квасницкая по этому поводу пишет: «Летний театр «облагораживали» с такой скоростью, что только Богу известно качество тех работ»…

Напомним, большой Детский день, который прошел в Летнем 1 июня, вызвал заслуженный восторг и у маленьких одесситов, и у мам-пап-дедушек-бабушек. И нельзя не отметить: именно этот фактор горожане зачастую считают основным.

Но, уверена мы еще не раз услышим о нашем многострадальном Летнем театре — причем, далеко не только по поводу очередного проведенного в нем яркого городского праздника!