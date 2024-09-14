Одесса до, во время и после войны: фотовыставка в галерее ArtOdesa

В Летнем театре Городского сада в галерее ArtOdesa – необычная выставка необычных фотографий Алексея Ачеповского. Да, необычная, потому что все работы выполнены в технике фотоколлажа. И каждая фотография сочетает в себе наше настоящее, жизнь до и даже после войны.
Каждая фотография – загадка, притягивающая к себе неповторимостью. Все работы посвящены Одессе. И все они соединили прошедшее время, мгновения войны и то, каким будет город после нее.
Неизменное одно – любовь к родному городу, боль за него, надежда на скорейшую Победу и счастливое будущее.
Трагизм и счастье, мир и война, раны и целительная сила соединились в каждой работе.
И у каждой работы можно стоять и стоять, задумавшись, ощущая, как перекликается увиденное с тем, что видишь на фотографии.
Да и само название выставки – «До. После. Сейчас» – как особый толчок к осмыслению.
Каждый фотоколлаж притягивает, возле него хочется остановиться, всмотреться в то, что показал фотохудожник, почувствовать его видение, сравнить со своим.
…Дюк и изуродованный отель, Потемкинская лестница и – главное! – люди, люди, люди. Со слезами и болью, радостью на лице и надеждой, без которой невозможно жить…
Посетить выставку (вход свободный) вы сможете до 25 сентября.
Фото автора