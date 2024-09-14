Одесса до, во время и после войны: фотовыставка в галерее ArtOdesa

Каждая фотография – загадка, притягивающая к себе неповторимостью. Все работы посвящены Одессе. И все они соединили прошедшее время, мгновения войны и то, каким будет город после нее.

Неизменное одно – любовь к родному городу, боль за него, надежда на скорейшую Победу и счастливое будущее.

Трагизм и счастье, мир и война, раны и целительная сила соединились в каждой работе.

И у каждой работы можно стоять и стоять, задумавшись, ощущая, как перекликается увиденное с тем, что видишь на фотографии.

Да и само название выставки – «До. После. Сейчас» – как особый толчок к осмыслению.

Каждый фотоколлаж притягивает, возле него хочется остановиться, всмотреться в то, что показал фотохудожник, почувствовать его видение, сравнить со своим.

…Дюк и изуродованный отель, Потемкинская лестница и – главное! – люди, люди, люди. Со слезами и болью, радостью на лице и надеждой, без которой невозможно жить…

Посетить выставку (вход свободный) вы сможете до 25 сентября.

Фото автора