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Одесса до, во время и после войны: фотовыставка в галерее ArtOdesa

Одесса до, во время и после войны: фотовыставка в галерее ArtOdesa

В Летнем театре Городского сада в галерее ArtOdesa – необычная выставка необычных фотографий Алексея Ачеповского. Да, необычная, потому что все работы выполнены в технике фотоколлажа. И каждая фотография сочетает в себе наше настоящее, жизнь до и даже после войны.

Каждая фотография – загадка, притягивающая к себе неповторимостью. Все работы посвящены Одессе. И все они соединили прошедшее время, мгновения войны и то, каким будет город после нее.

Неизменное одно – любовь к родному городу, боль за него, надежда на скорейшую Победу и счастливое будущее.

Фотоколлаж о войне
Фотовыставка, Одесса 2024 г.
Фотоколлаж о войне2
Фотоколлаж о войне, пр. Шевченко
Фотоколлаж о войне, лицо
Фотоколлаж о войне3
Галерея Одессе
Фотоколлаж о войне4
Фотоколлаж о войне5

Трагизм и счастье, мир и война, раны и целительная сила соединились в каждой работе.

И у каждой работы можно стоять и стоять, задумавшись, ощущая, как перекликается увиденное с тем, что видишь на фотографии.

Да и само название выставки – «До. После. Сейчас» – как особый толчок к осмыслению.

Фотовыставка в Одессе

Каждый фотоколлаж притягивает, возле него хочется остановиться, всмотреться в то, что показал фотохудожник, почувствовать его видение, сравнить со своим.

Фотоколлаж о войне, девушка

…Дюк и изуродованный отель, Потемкинская лестница и – главное! – люди, люди, люди. Со слезами и болью, радостью на лице и надеждой, без которой невозможно жить…

Фотоколлаж о войне, отель
Фотоколлаж о войне, Одесса
Фотоколлаж о войне, море
Фотоколлаж о войне, лето
Фотоколлаж о войне, телефон
Фотовыставка в Одессе, сертябрь 2024 г.
Фотоколлаж о войне, клоун
Фотоколлаж о войне, череп
Фотовыставка в Летнем театре
Фотоколлаж о войне, фото Алексея Ачеповского

Посетить выставку (вход свободный) вы сможете до 25 сентября.

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Мария Котова ПРОФИЛЬ
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