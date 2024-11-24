На аттракционе в одесском парке застряли на высоте четверо детей (фото, видео)

Как пишут местные Телеграм-каналы, по одной из версий, аттракцион остановился из-за внезапного отключения электроэнергии, а по другой – из-за технической неисправности.

А в пресс-службе областного управления ГСЧС рассказали, что спасатели, совместно с сотрудниками парка аттракционов, сняли с высоты 18 метров четверых детей.

«Пожарные, используя страхование с помощью веревки, спустили детей по аварийной лестнице. С детьми работали психологи ГСЧС. К счастью, никто не пострадал», – отмечается в сообщении.

Показательно, что о наличии на аттракционе взрослых в ГСЧС не упоминают.

В то же время стоит напомнить, что это не первый подобный инцидент с этим же аттракционом в одесском парке. Так, вечером 5 марта 2023 года кабина с людьми также застряла на высоте, где пострадавшие провели около часа, после чего их благополучно спустили на землю.

При этом показательно, что сочувствия к пострадавшим в происшествии у пользователей одесских пабликов тогда не возникло, а, напротив, стало поводом для гневных и едких замечаний относительно того, что пока кто-то защищает Украину на фронте, другие развлекаются как ни в чем ни бывало.