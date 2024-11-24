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На аттракционе в одесском парке застряли на высоте четверо детей (фото, видео)

На аттракционе в одесском парке застряли на высоте четверо детей (фото, видео)

Сегодня днем, 24 ноября, в одесском парке Шевченко застряли на аттракционе четверо детей. Им помогли спасатели.

Как пишут местные Телеграм-каналы, по одной из версий, аттракцион остановился из-за внезапного отключения электроэнергии, а по другой – из-за технической неисправности.

А в пресс-службе областного управления ГСЧС рассказали, что спасатели, совместно с сотрудниками парка аттракционов, сняли с высоты 18 метров четверых детей.

На аттракционе застряли дети

«Пожарные, используя страхование с помощью веревки, спустили детей по аварийной лестнице. С детьми работали психологи ГСЧС. К счастью, никто не пострадал», – отмечается в сообщении.

Одесский аттракцион остановился - спасение детей

Сняли детей с аттракциона

Показательно, что о наличии на аттракционе взрослых в ГСЧС не упоминают.

В то же время стоит напомнить, что это не первый подобный инцидент с этим же аттракционом в одесском парке. Так, вечером 5 марта 2023 года кабина с людьми также застряла на высоте, где пострадавшие провели около часа, после чего их благополучно спустили на землю.

При этом показательно, что сочувствия к пострадавшим в происшествии у пользователей одесских пабликов тогда не возникло, а, напротив, стало поводом для гневных и едких замечаний относительно того, что пока кто-то защищает Украину на фронте, другие развлекаются как ни в чем ни бывало.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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