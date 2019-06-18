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Новости Одессы и Одесской области

Морская вода на пляжах Фонтана и Лузановки не соответствует нормам: пока лучше не купаться

Морская вода на пляжах Фонтана и Лузановки не соответствует нормам: пока лучше не купаться

Качество морской воды на пляжах 10-й, 13-й и 16-й станций Большого Фонтана, а также в Лузановке не соответствуют нормам, сообщает пресс-служба Одесского горсовета.

Населению рекомендуют временно воздержаться от купания на перечисленных пляжах города, чтобы не допустить ухудшения эпидситуации и для профилактики заболеваний, передающихся водным путем.

В пресс-службе пояснили, что санитарно-микробиологические показатели отклоняются от нормы из-за ливней, которые прошли еще 8-9 июня, когда большое количество поверхностных вод попало в акваторию пляжей Одессы.

При этом пробы воды на пляжах «Отрада» и «Дельфин» соответствуют гигиеническим требованиям.

Фото: Артем Виноградов

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