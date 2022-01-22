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Леонид Сидорский: поздравляем с юбилеем патриарха одесской фотожурналистики

Леонид Сидорский: поздравляем с юбилеем патриарха одесской фотожурналистики

22 января исполняется 80 лет члену Национального союза журналистов Украины, члену Национального союза фотохудожников Украины, члену Гильдии собственных корреспондентов Леониду Семеновичу Сидорскому.

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Более 50 лет он пишет фото­летопись Одессы. Его трудовая деятельность началась в газете «Слава хлебороба», что выходила в те годы в Коминтерновском районе. А дальше была работа в газетах «Защитник Родины», «Вечерняя Одесса», на телевидении, организация фотоэкспозиций в кинотеатрах и дворцах культуры. Он является автором тематических фотовыставок «Ах, Одесса!», «Одесса, которую мы любим», «Одесса во сне и наяву», «Пушкин в Одессе», «Моцарт в Одессе».

леонид сидорский

Вслед за выставками, настольными и настенными календарями с видами Одессы, буклетами и книгами с иллюстрациями у Леонида Сидорского наступил новый этап в творчестве: пришел черед выпусков электронных фотоальбомов. Так появились на свет уникальные DVD-диски. Сегодня вышло уже семь DVD-дисков, семь электронных фотоальбомов художника, авторских фильмов. Последний, тиражом в пятьсот экземпляров — «Одесса: на волне моей памяти», — был представлен во Всемирном клубе одесситов. В нем выстроенные особым образом под тщательно отобранную музыку четыреста фотографий воссоздают Одессу пятидесятых-шестидесятых годов, на это время пришлась юность автора. Всего четыре раздела: «Крыши моего детства», «Чугунная шаль», «Силуэт родного города» и «В тумане скрылась милая Одесса…».

В планах фотохудожника — еще целый ряд выставок и электронных фотоальбомов: «Одесский дворик», «Кошка в городе». Лежит и ждет своего часа готовый материал — «Между городом и морем», «Приморский бульвар», «От Ланжерона до Люстдорфа». Леонид Семенович замыслил скрупулезно поработать над жемчужиной Одессы — Оперным театром и ведет сейчас переговоры с дирекцией театра.

леонид сидорский

За десятилетия творчества у фотохудожника скопилось много материалов в Одесском областном архиве. Одесский фотохудожник — единственный из творческих личностей в Украине имеет свой архив в государственном хранилище. Из двадцати двух тысяч экспонатов, переданных туда, двадцать одна тысяча — фотографии. Архив Л. Сидорского занимает целую комнату. Леонид Семенович очень надеется, что его наследие там лучше сохранится. И будет не просто пылиться на полках, а пригодится потомкам: возможно, лет через сто художники и архитекторы решат восстановить прежнюю Одессу.

С юбилеем, дорогой Леонид Семенович! Крепкого здоровья, творческого долголетия, острого и доброго взгляда на нашу любимую Одессу, новых книг и новых фотовыставок!

Гильдия собственных корреспондентов средств массовой информации

Ранее мы рассказывали о том, как кипит жизнь в Одесской опере.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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