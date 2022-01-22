Леонид Сидорский: поздравляем с юбилеем патриарха одесской фотожурналистики

22 января исполняется 80 лет члену Национального союза журналистов Украины, члену Национального союза фотохудожников Украины, члену Гильдии собственных корреспондентов Леониду Семеновичу Сидорскому.
Более 50 лет он пишет фотолетопись Одессы. Его трудовая деятельность началась в газете «Слава хлебороба», что выходила в те годы в Коминтерновском районе. А дальше была работа в газетах «Защитник Родины», «Вечерняя Одесса», на телевидении, организация фотоэкспозиций в кинотеатрах и дворцах культуры. Он является автором тематических фотовыставок «Ах, Одесса!», «Одесса, которую мы любим», «Одесса во сне и наяву», «Пушкин в Одессе», «Моцарт в Одессе».
Вслед за выставками, настольными и настенными календарями с видами Одессы, буклетами и книгами с иллюстрациями у Леонида Сидорского наступил новый этап в творчестве: пришел черед выпусков электронных фотоальбомов. Так появились на свет уникальные DVD-диски. Сегодня вышло уже семь DVD-дисков, семь электронных фотоальбомов художника, авторских фильмов. Последний, тиражом в пятьсот экземпляров — «Одесса: на волне моей памяти», — был представлен во Всемирном клубе одесситов. В нем выстроенные особым образом под тщательно отобранную музыку четыреста фотографий воссоздают Одессу пятидесятых-шестидесятых годов, на это время пришлась юность автора. Всего четыре раздела: «Крыши моего детства», «Чугунная шаль», «Силуэт родного города» и «В тумане скрылась милая Одесса…».
В планах фотохудожника — еще целый ряд выставок и электронных фотоальбомов: «Одесский дворик», «Кошка в городе». Лежит и ждет своего часа готовый материал — «Между городом и морем», «Приморский бульвар», «От Ланжерона до Люстдорфа». Леонид Семенович замыслил скрупулезно поработать над жемчужиной Одессы — Оперным театром и ведет сейчас переговоры с дирекцией театра.
За десятилетия творчества у фотохудожника скопилось много материалов в Одесском областном архиве. Одесский фотохудожник — единственный из творческих личностей в Украине имеет свой архив в государственном хранилище. Из двадцати двух тысяч экспонатов, переданных туда, двадцать одна тысяча — фотографии. Архив Л. Сидорского занимает целую комнату. Леонид Семенович очень надеется, что его наследие там лучше сохранится. И будет не просто пылиться на полках, а пригодится потомкам: возможно, лет через сто художники и архитекторы решат восстановить прежнюю Одессу.
С юбилеем, дорогой Леонид Семенович! Крепкого здоровья, творческого долголетия, острого и доброго взгляда на нашу любимую Одессу, новых книг и новых фотовыставок!
Гильдия собственных корреспондентов средств массовой информации
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