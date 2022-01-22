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Коронавирус в Одесской области 22 января: «Омикрон» наступает?

Коронавирус в Одесской области 22 января: «Омикрон» наступает?

На утро субботы, 22 января 2022 года, в Украине отмечен резкий рост заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19. Очень много новых случаев и в Одесской области, информирует Министерство охраны здоровья. Не исключено, что это связано с быстрым распространением нового штамма «Омикрон».

Коронавирус в Одесской области 22 января

Рецепты

По официальным данным, за прошедшие сутки, 21 января, в Одесской области выявили 1079 новых случаев COVID-19 (днем ранее их было 1036).

В целом на сегодня число зараженных этим опасным вирусом в регионе выросло до 248 344 человек.

Между тем, количество смертей от коронавирусной болезни за последние несколько дней не выросло: так, за прошедшие сутки их отмечено всего 5 тогда как днем ранее было 6. Всего с начала пандемии COVID-19 в Одесской области умерли 5 681 человек.

Немного выросло число выздоровевших – 154 за сутки (днем ранее – 41, всего с начала пандемии – 231 719). Тем не менее, данная цифра намного ниже числа заболевших.

Еще болеют 10 944 жителей области.

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Коронавирус в Украине 22 января

В Украине на утро субботы, 22 января, отмечено 22 473 новых случая коронавируса против 20 156 сутками ранее. Общее число зараженных COVID-19 в стране постепенно приближается к 4 миллионам и на сегодняшний день составляет 3 842 011 больных.

За сутки умерли 135 человек тогда как днем ранее их регистрировалось 150 человек. Всего с начала пандемии в Украине умерли от последствий COVID-19 99 129 человек.

Выздоровели 4 610 больных (всего 3 580 878).

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Фото: aussiedlerbote.de

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Редакция ПРОФИЛЬ

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