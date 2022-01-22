В Одессе появится новый перевозчик – из Саудовской Аравии

С 1 мая 2022 года в аэропорту «Одесса» появится новый перевозчик – им станет бюджетная авиакомпания-лоукостер Flynas из Саудовской Аравии.
Куда направятся самолеты Flynas из Одессы
По сообщению пресс-службы аэропорта, авиакомпания Flynas будет выполнять рейсы в саудовский город Даммам (международный аэропорт Король Фахд) и столицу Саудовской Аравии Эр-Риад (международный аэропорт Король Халид).
В Даммам самолеты из Одессы будут летать дважды в неделю – по понедельникам и средам, а в Эр-Риад – по понедельникам, четвергам и субботам.
Что известно об авиакомпании Flynas
Flynas – ведущий лоукостер Саудовской Аравии. Была признана лучшим лидирующим лоукостером Ближнего Востока по версии World Travel Awards (с 2015 по 2020 г.) и по версии Skytrax (с 2017 по 2021 г.).
Flynas – одна из немногих авиакомпаний мира, флот которой состоит из одного типа самолетов: все ее 35 бортов – это Airbus A320, из которых 15 – 8-9-летние Airbus A320-214, а 20 – но новейшие Airbus A320Neo, которым менее двух лет.
Как сообщала «Одесская жизнь», ирландская авиакомпания-лоукостер Ryanair открывает прямые авиарейсы из Одессы в Брюссель, Лондон и Венецию на летний период.
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Фото: wing.com.ua
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