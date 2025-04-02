Автор снимка – Павел Шубарт – рассказал, что его вдохновило осознание значения фотодокументирования исторических памятников. По его словам, он стремился не только сохранить культурное наследие для потомков и заинтересовать им иностранцев, но и проверить, как на его творчество отреагируют профессионалы.

Член жюри Сергей Криница отметил: «Это чрезвычайно удачный выбор. Монохромное изображение прекрасно подчеркивает изящество декора и передает глубину фактуры и объемности архитектуры дворца».

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Интересно, что Дворец Абазы впервые представляет Одесскую область в этом фотоконкурсе. В предыдущие годы победу одерживали другие знаковые объекты региона: Одесский национальный театр оперы и балета, церковь Ильинского монастыря, цитадель Аккерманской крепости в Белгород-Днестровском, монумент князю Воронцову, костел в Лиманском, Воронцовский маяк и храм Усекновения главы Иоанна Предтечи в селе Иванове.

Конкурс «Вики любит памятники 2024» непосредственно связан с Википедией. Его цель – собрать фотографии памятников культурного наследия для иллюстрирования статей в Википедии. Этот конкурс является частью международного проекта Wiki Loves Monuments, который организуют региональные отделения Фонда Викимедиа и волонтеры. В Украине конкурс поддерживает общественная организация «Викимедиа Украина».

На сегодняшний день в конкурсный список памятников области включено 3048 объектов культурного наследия. Из них более двух третей (2111) уже имеют иллюстрации в Викихранилище. В 2024 году 28 конкурсантов загрузили 776 снимков 198 объектов, среди которых 11 были представлены впервые. В целом, за весь период участия Одесской области в конкурсе в создании фотоархива приняли участие 400 человек.

Справка

Дворец Абазы в Одессе – это архитектурная жемчужина, расположенная на улице Итальянской, 9 (ранее Пушкинской). Он был построен в 1856–1858 годах по проекту архитектора Людвига Оттона для полтавского помещика Александра Абазы. Здание выполнено в стиле эклектики, сочетая элементы французского барокко, ампира и рококо.

Изначально дворец использовался для проведения балов и приемов, а затем стал общественным пространством. В настоящее время в нем находится Одесский музей западного и восточного искусства, хранящий уникальные художественные коллекции.

Дворец является памятником архитектуры национального значения.