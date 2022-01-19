Зимний фестиваль, семейный клуб и журнал: в Одесской опере кипит жизнь

С 22 января по 18 февраля в третий раз пройдет фестиваль “Зимний променад в Одесской опере”. Зрители смогут увидеть четыре балета и две оперы, а также пройдет специальное событие для будущих меломанов.

Программа была составлена таким образом, чтобы зрители увидели премьеры и прошлого года и этого. Так как 2021 год был сложным и нас снова преследовали локдауны, многие театралы просто не успели посмотреть и оценить многие постановки. Два вечера будут посвящены операм – любимым оперными гурманами:

“Набукко”;

“Мадам Баттерфляй”.

Опера “Набукко”:

Опера “Мадам Баттерфляй”:

Другие два вечера отдадут артистам балета, которые покажут премьеры 2021 года^

“Весна священная”;

“Болеро”.

Балет «Жар-Птица и Весна священная»:

А в самый первый фестивальный день на сцене будут кипеть нешуточные страсти во время исполнения “Кармен-Сюиты” и премьеры 2022 – “Шехерезады”. О ней мы расскажем подробнее.

Балет “Кармен-Сюита”:

Восток – дело тонкое

Мировая премьера балета ”Шехерезада” на сюжеты известной восточной сказки “1001 и одна ночь” состоялась 4 июня 1910 года в Париже во время знаменитых Дягилевских сезонов. Тогда на сцене в главных ролях блистали Ида Рубинштейн и Вацлав Нижинский. В 1927 году балет был поставлен на сцене Одесского оперного театра выдающимся балетмейстером Робертом Баланотти. Спустя сто лет “Шехерезада” возвращается на сцену, но уже в современной версии под руководством главного дирижера театра Вячеслава Чернухо-Волича и в хореографической редакции Янины Киселевой. Хореограф рассказала, что нынешняя постановка не будет похожа на предыдущие, каким гениальными они бы ни были:

У современных артистов другая техника, другие возможности, и я хочу их использовать по-максимуму.

По-максимуму постарались передать атмосферу востока и художники. Пышные декорации, яркие краски, дорогие ткани и камни. Зрители оказываются в жаркой атмосфере шахского гарема, куда простым смертным, как известно, вход заказан. Все это восточное великолепие создали сценограф Евгений Гуренко и художник по костюмам Сергей Васильев. Где они черпали вдохновение и узнавали детали остается загадкой, “Восток – дело тонкое”, лишь заметил Евгений Гуренко.

Главные партии на репетиции исполняли Андрей Писарев и Екатерина Адренко. Но в афише заявлены и другие артисты, которые будут выступать в разных составах в другие дни показов.

Семейный клуб

12 февраля в рамках фестиваля состоится первая встреча проекта “Семейный клуб”. В театре и раньше задумывались о привлечении нового поколения зрителей. Но именно эта программа подходит к теме воспитания юных меломанов комплексно и поэтапно – с самого нежного возраста до молодежной аудитории. Для них подготовили игры и тематические развлечения, квесты и занимательные экскурсии. Первая встреча будет посвящена знакомству с оркестром. Дети встретятся с настоящим дирижером, узнают, для чего ему нужна палочка, потрогают инструменты и услышат звучание самых необычных из них. При этом они сами станут участниками действия и исследователями. После познавательной части оркестр театра приготовил малышам музыкальный сюрприз.

Журнальная OPERA

Когда-то театральные журналы были неотъемлемой частью культурной жизни. В досоветский период в разные годы в Одессе издавалось 37 наименований театральных изданий. В нынешние времена, увы, мы не можем похвастаться подобными цифрами. Поэтому появление в городе журнала OPERA можно считать настоящим событием. Пилотный выпуск журнала вышел в конце августа и был посвящен тридцатилетней годовщине Независимости Украины. Но интерес публики к изданию был настолько велик, что, автор идеи Надежда Бабич решила продолжить выпускать журнал регулярно, а не только к важным событиям.

Журнал выходит на украинском и английском языках и как рассказала главный редактор Лилия Нейчева, на его страницах будут новости не только Одесского театра, но и из других театров Украины и мира. Есть четкая цель выйти за рамки красивого “корпоративного” издания и стать настоящим отраслевым журналом, который будет интересен и зрителям и профессионалам. Пока OPERA будет выходить периодичностью раз в квартал. Купить его можно непосредственно в театре.

Еще новости Одессы на тему искусства:

Фото пресс-службы Одесской оперы; Фото с премьеры балета «Шахерезада» Юлии Сущенко

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