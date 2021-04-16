Новости Одессы и Одесской области

Кто из знаменитостей отмечает сегодня День Рождения?

Кто из знаменитостей отмечает сегодня День Рождения?

Сегодня,16 апреля, Его Святейшеству Бенедикту XVI, бывшему Папе Римскому исполняется 94 года.

Бенедикт XVI известен тем, что в феврале 2013 года добровольно отрекся от папского престола. Он стал первым папой за последние шестьсот лет, отказавшимся от сана.

Он появился на свет в 1927 году в селении Марктль-ам-Инн (Бавария, Германия) и при рождении получил имя Йозеф Алоис Ратцингер. В 10 лет мальчик  пошел учиться в гимназию в Траунштайне, а через два года поступил в предсеминарию, это и стало началом его церковной карьеры.

К концу Второй мировой войны Йозефа призвали на военную службу, но дезертировал и вернулся домой в Траунштайн. За это его арестовали.

В 1951 году, окончив Богословский институт при Мюнхенском университете, получил сан священника.

В 1959-1977 годах он преподавал фундаментальное богословие в различных германских университетах,  участвовал в работе II Ватиканского Собораю и создании богословского католического журнала «Communio» («Причастие»).

В 1977 году Ратцингер стал архиепископом Мюнхенским и Фрайзингским, а еще месяц спустя кардиналом.

Новым Римским Папой его избрали 19 апреля 2005 года и тогда же, по традиции, он получил новое имя — Бенедикт.

После отречения от сана он ведет замкнутый образ жизни, посвящая время своим любимым занятиям – чтению и работе над книгами.

Бенедикт XVI считается одним из наиболее консервативных теологов католичества и выступает против абортов, разводов, однополых браков, гомосексуализма и клонирования, радикального феминизма.

Фото: euromag.ru

 

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