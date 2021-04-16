Кто из знаменитостей отмечает сегодня День Рождения?

Бенедикт XVI известен тем, что в феврале 2013 года добровольно отрекся от папского престола. Он стал первым папой за последние шестьсот лет, отказавшимся от сана.

Он появился на свет в 1927 году в селении Марктль-ам-Инн (Бавария, Германия) и при рождении получил имя Йозеф Алоис Ратцингер. В 10 лет мальчик пошел учиться в гимназию в Траунштайне, а через два года поступил в предсеминарию, это и стало началом его церковной карьеры.

К концу Второй мировой войны Йозефа призвали на военную службу, но дезертировал и вернулся домой в Траунштайн. За это его арестовали.

В 1951 году, окончив Богословский институт при Мюнхенском университете, получил сан священника.

В 1959-1977 годах он преподавал фундаментальное богословие в различных германских университетах, участвовал в работе II Ватиканского Собораю и создании богословского католического журнала «Communio» («Причастие»).

В 1977 году Ратцингер стал архиепископом Мюнхенским и Фрайзингским, а еще месяц спустя кардиналом.

Новым Римским Папой его избрали 19 апреля 2005 года и тогда же, по традиции, он получил новое имя — Бенедикт.

После отречения от сана он ведет замкнутый образ жизни, посвящая время своим любимым занятиям – чтению и работе над книгами.

Бенедикт XVI считается одним из наиболее консервативных теологов католичества и выступает против абортов, разводов, однополых браков, гомосексуализма и клонирования, радикального феминизма.

Фото: euromag.ru