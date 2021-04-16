Прогноз магнитных бурь на сегодня

Сегодня, 16 апреля, К-индекс будет на отметке 3-4.

Это значит, что сегодня будут небольшие возмущения геомагнитного поля Земли.

Отметим, K-индекс — это отклонение магнитного поля Земли от нормы в течение трёхчасового интервала. Индекс был введён Юлиусом Бартельсом в 1938 г. и представляет собой значения от 0 до 9 для каждого трёхчасового интервала (0-3, 3-6, 6-9 и т. д.) мирового времени.

Kр-индекс — это планетарный индекс. Kp вычисляется как среднее значение К-индексов, определённых на 13 геомагнитных обсерваториях, расположенных между 44 и 60 градусами северной и южной геомагнитных широт. Его диапазон также от 0 до 9.