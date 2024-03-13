Папа Римский Франциск: голубь мира или приспешник путина?

Белый флаг Франциска

Тысячелетняя история папства знала разных деятелей. В прошлом среди Пап случались те, кого вряд ли можно назвать Ваше Святейшество (традиционное обращение к председательствующему в Римско-Католической церкви) – были среди них и грабители, и убийцы, и развратники. Но последние Папы признавались в мире моральными авторитетами, прилагающими много усилий по прекращению войн, конфликтов, а также четко различали, где есть добро, а где зло и называли вещи своими именами.

Франциск в этом, якобы, пытается подражать своим предшественникам. Но удается ему это не очень, особенно в контексте войны в Украине.

В интервью швейцарской телерадиокомпании RSI, которое было записано в феврале 2024 года и обнародовано 9 марта, понтифик заявил, что «сильнее тот, кто имеет отвагу белого флага». То есть призвал украинцев сдаться путину.

Чтобы как-то смягчить такое заявление, Франциск объяснил, что это такой призыв к диалогу и ведению переговоров, отмечая важность мужества и отваги в разрешении конфликтов. И завершил ответ на вопрос журналиста призывом «не стесняться» вести переговоры, «пока все не стало еще хуже». При этом Франциск совсем не вспомнил россию, страну, развязавшую войну, безосновательно вторгнувшись в Украину.

Другие высказывания Папы Франциска

За время полномасштабного вторжения россии в Украину, позиция Папы Римского несколько раз вызывала реакции и критику. Сначала он отметил, что беженцы из Украины в мире принимаются лучше, чем из других стран, что вызвало негодование.

Также была попытка организовать символическое примирение украинцев и россиян перед католической Пасхой, когда две девочки, украинка и россиянка, должны были идти рядом, держась за руки. Эта идея также вызвала возмущение, потому что не осуждала агрессора.

Особенно остро было воспринято высказывание Папы о Дарье Дугиной, дочери кремлевского идеолога, истолкованные как оправдание империализма (Франциск назвал погибшую русскую пропагандистку невинной жертвой войны). Это привело к критике со стороны украинского МИДа и главы Украинской греко-католической церкви патриарха Святослава. Ватикан отреагировал на критику, заявив, что слова Папы следует рассматривать как выражение ценностей, а не политической позиции.

Видеообращение к русской молодежи

В видеообращении к российской молодежи Папа Франциск упомянул «великую россию» святых и правителей, что вызвало реакцию украинского МИДа. Представитель ведомства Олег Николенко подчеркнул, что такая риторика является империалистической и используется Кремлем для оправдания агрессии против Украины. Понтифик позже заявил, что его слова о «великой россии» были неудачно сформулированы и не имели целью оправдывать империализм. Он подчеркнул, что главным намерением было напоминание молодым россиянам о большом культурном наследии, а не политическом.