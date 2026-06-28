Ключевые моменты:

28 июня геомагнитная активность снизится.

Сильных магнитных бурь не прогнозируется.

Конец июня обещает быть спокойным с точки зрения космической погоды.

Чего ждать 28 июня?

Если 26 и 27 июня были самыми неспокойными днями с показателем Kp 3.7 (соответствующим желтому уровню опасности), то в воскресенье, 28 июня, магнитосфера начнет успокаиваться. Уровень активности упадет до Kp 3 – это считается верхним пределом нормы, поэтому никаких серьезных «штормов» не предвидится.

Кто может ощутить дискомфорт? Поскольку показатель 28 июня не критический, большинство здоровых людей его даже не заметят. Однако метеочувствительным лицам, пожилым людям и беременным женщинам следует прислушиваться к своему организму.

Согласно прогнозам, уже со следующего дня Солнце будет окончательно «отдыхать», даря нам спокойное завершение месяца.

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