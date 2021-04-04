Новости Одессы и Одесской области

«Контрабандный» список и «приболевшая» лестница: что произошло в Одессе 3 апреля

«Контрабандный» список и «приболевшая» лестница: что произошло в Одессе 3 апреля

В субботу, 3 апреля 2021 года, «Одесской жизни» стало известно о таких знаковых событиях в Одессе и Одесской области.

Как «подрихтовать» фигуру. Время готовиться к летней одежде и пляжным нарядам. 

Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел экономические санкции против 10 граждан, которые распродавали стратегически важные объекты страны и занимались контрабандой. Одесская область так же «отличилась» – в позорный список попали четверо ее представителей.

В Одессе неизвестные перекопали экскаватором территорию на 6-м километре Овидиопольской дороги. На этом месте в 1937-1939 годах проводились массовые расстрелы, а сейчас специалисты ведут георадарную разведку. (Ну, ничего святого у людей…)

Одесские активисты движения «Национальный корпус» устроили пикет перед консульством РФ. Активисты обвинили одного из лидеров партии ОПЗЖ, «кума Путина» Виктора Медведчука в разжигании войны на Востоке Украины.

А между тем в «сердечно-историческом» месте Одессы, на углу одесских улиц Дерибасовской и Екатерининской, в скором времени могут появиться «аутентичные окна» (Заинтригованы?..)

Одна из главных достопримечательностей и настоящий символ Одессы — Потемкинская лестница — пошла трещинами и начала сильно осыпаться. А ведь не так давно памятник архитектуры капитально отремонтировали… (Так и хочется добавить: лесенка, не болей!)

А еще «Одесская жизнь» узнавала, сколько надо выложить за «борщевой набор» на Новом базаре.

Фото Ивана Мягченкова

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