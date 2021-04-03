СНБО ввел санкции против контрабандистов – в списке есть одесситы

Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) ввел экономические санкции против 10 украинских граждан, которые распродавали стратегически важные объекты страны и занимались контрабандой.
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Такое решение было принято на заседании СНБО в пятницу, 2 апреля. Имена крупнейших контрабандистов Украины огласил секретарь СНБО Алексей Данилов.
В частности, в список попали четверо представителей Одесской области:
- Вадим Альперин (СМИ называют его «королем контрабанды»);
- Александр Чудаков (крупный контрабандист сигарет);
- Виктор Шерман (его связывают с оформлением таможенных деклараций, считался партнером Альперина);
- Александр Кравченко (экс-замначальника Херсонской таможни).
Кроме того, стало известно, что за день из украинской таможни уволили 100 сотрудников, которых подозревают в связях с контрабандистами.
По данным пресс-центра Гостаможенной службы, в Одесской таможне отстранены от должностей 22 сотрудника.
По словам президента Владимира Зеленского, из-за коррупции на таможне Украина ежегодно теряет 100 миллиардов гривен.
Фото: Depo.ua