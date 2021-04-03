Одесский «Нацкорпус» провел зрелищную акцию против «кума Путина» (видео)

Сегодня, 3 апреля, в Одессе активисты движения «Национальный корпус» устроили пикет перед консульством РФ на Гагаринском плато.

Видео с места событий опубликовал в Facebook общественный деятель и правозащитник Сергей Варламов.

Активисты обвинили одного из лидеров партии ОПЗЖ, «кума Путина» Виктора Медведчука в разжигании войны на Востоке Украины и потребовали отправить его за решетку либо выдворить из страны.

Участники мероприятия жгли файеры, выложили из букв надпись: «Россия=ОПЗЖ», а затем облили красной краской и подожгли связанные флаги России и партийный флаг ОПЗЖ.

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Фото: Думская