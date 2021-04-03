Новости Одессы и Одесской области

Всё на борщ: что почем на Новом базаре? (фото)

Всё на борщ: что почем на Новом базаре? (фото)

«Борщевой набор», «борщевой индекс»… В Одессе по-прежнему говорят четко и просто: «Я купила всё на борщ (борщик)». И сколько же на день сегодняшний, в самом начале апреля, обходится вот это самое «все на борщик»?

Как «подрихтовать» фигуру. Время готовиться к летней одежде и пляжным нарядам. 

Мы на старейшем Новом базаре, день субботний, народ «скупается», в том числе и заполняет свои кульки «всем на борщ». У каждого, ясное дело, имеется свой «единственно правильный» рецепт его приготовления.

Новый базар, овощи

 

Новый базар, капуста по 10 грн

 

Ну а мы пока обращаем внимание на цены для бюджетно-классического борщевого набора. Что же почем в ценах за один килограмм?

  • Картофель – 10-15 грн;
  • Морковь – 13-15 грн;
  • Свекла – 15 грн;
  • Лук репчатый – 10-12 грн («белый» – 20 грн);
  • Томатная паста (50 г) – 5-10 грн;
  • Капуста – 10-12 грн (капуста «молодая» – 50-60 грн);
  • Подсолнечное масло рафинированное – от 55 до 87 грн за литровую бутылку (обращаем внимание, что привычная «литровая бутылка» далеко не всегда «имеет в виду», что содержит в себе именно литр масла, посему изучаем цифры на упаковке).

Новый базар, лук, картошка

Новый базар, лук, морковка

Новый базар, картошка в мешках

Новый базар, картошка

Новый базар, морковка

Новый базар, масло

Из подслушанного:

«никогда не готовлю зимой или весной борщ на томате, заменяю специальной борщевой заправкой»

«готовлю борщ только на томатном соке».

  • Борщевая заправка (томатно-свекольная или с добавлением болгарского перца, их, кстати, превеликое множество) – в среднем 20-25 грн.

Новый базар, разнообразие

Из подслушанного:

«ну какой борщ без корней петрушки и сельдерея?»

«борщ без зелени – не борщ».

  • Корень сельдерея – 40-50 грн;
  • Корень петрушки – 200 грн;
  • Пучок «зеленушки» (петрушка+укроп) – 10-25 грн;
  • Пучок петрушки – 5-10 грн;
  • Пучок укропа – 10-15 грн.

Новый базар, редис

Из подслушанного:

«борщ без мяса – не борщ»

«борщ надо готовить не просто с мясом, а только на свиных ребрышках»

«нет, только на говяжьих ребрышках».

Спешим в мясной корпус Нового базара:

  • Ребрышки свиные – 120-130 грн
  • Ребрышки говяжьи – 85-90 грн.

Новый базар, мясо

Ранее мы рассказывали, как приготовить борщ по рецепту одесского ресторатора Саввы Либкина.

И, кстати, напоминаем: «Одесская жизнь» объявила конкурс на лучший рецепт «Борща охота». Ознакомьтесь с условиями, принимайте участие и выигрывайте наши призы!

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Мария Котова
Мария Котова ПРОФИЛЬ

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