Ничего святого: в Одессе «поработали» экскаватором на месте массовых расстрелов (фото)

В Одессе неизвестные перекопали экскаватором территорию на 6-м километре Овидиопольской дороги. На этом месте в 1937-1939 годах проводились массовые расстрелы, а сейчас специалисты ведут георадарную разведку в поиске «расстрельных ям».

Об этом сообщил у себя в Facebook одесский историк, писатель и краевед Александр Бабич, принимающий участие в исследованиях.

Историк рассказал, что, выехав на место для продолжения георадарной разведки, участники раскопок обнаружили свежие ямы, явно сделанные экскаватором и позже засыпанные.

«Ребята, у вас действительно нет ничего святого? Не знаю, кто это делает, но это за гранью моего понимания!.. На прошлой неделе их не было, это точно! Вы что?! Вы хотите человеческие кости ковшом искать?!» – возмущается Бабич.

Он пояснил, что работать экскаватором на месте, где могут находиться человеческие останки, недопустимо, чтобы не повредить кости.

На место вызвали правоохранителей. Полицейские провели следственные действия и составили протокол.

Следует отметить, что на это место уже не раз совершали набеги «черные археологи».

Как сообщала «Одесская жизнь», ранее общественников возмутило решение властей перенести находящиеся возле аэропорта гаражи на территорию возле ТЦ «6-й элемент», так как на этом месте в 30-е годы прошлого века находился «спецобъект» НКВД. На пустыре было обнаружено массовое захоронение жертв «большого террора». По оценкам историков, здесь покоятся от 5 до 20 тысяч человек.

После того, как георадарная разведка показала контуры так называемых «расстрельных ям», государственная комиссия по делам увековечивания памяти жертв войны и политических репрессий рекомендовала не застраивать эту территорию, пока не закончатся исследования.

Фото: Facebook-страница Александра Бабича