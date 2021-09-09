Новости Одессы и Одесской области

Конец типографии Фесенко, подушками – по гонщикам и осенний Привоз: главные новости Одессы за 8 сентября

Конец типографии Фесенко, подушками – по гонщикам и осенний Привоз: главные новости Одессы за 8 сентября

В среду, 8 сентября 2021 года, «Одесской жизни» стало известно о таких знаковых событиях в Одессе и Одесской области.

Одесситам рассказали, что будет с ценой на проезд в трамваях и троллейбусах после подорожания маршруток.

Уже можно окончательно попрощаться со зданием типографии Фесенко на Ришельевской. И следа от него уже практически не осталось, разве что осадок в душе. Очередь – за зданием Ришельевского театра.

В Одессе на площади Деревянко установили «берлинские подушки» с целью «успокоения дорожного движения» возле Дома мебели, в частности, для контроля скоростного режима и устранения проблемы уличных гонок.

От Объездной дороги к Одесскому порту строят дорогу «Хаджибей 2». Ее ценность в том, что она разгрузит улицы от большегрузного транспорта.

В пгт Затока горела база отдыха «Феличита».

А еще мы узнавали, что почем в сентябре на одесском Привозе.

Фото Марии Котовой

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Редакция ПРОФИЛЬ

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